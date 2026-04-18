Equipes intensificam ações nos bairros para reduzir focos do mosquito e prevenir doençasFoto: Moisés Bruno H. Santos
Semana de combate ao Aedes mobiliza bairros com mutirão, fumacê e ações intensivas
Programação inclui visitas domiciliares, controle de vetores e orientação à população antes do feriado
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Macaé entra em quadra neste domingo e busca reação diante da torcida no Estadual de Futsal
Equipe aposta no apoio do público para subir na tabela e manter ritmo na competição estadual
Macaé conquista prêmio do Sebrae com projeto que fortalece pesca artesanal, gera renda e preserva o meio ambiente
Iniciativa alia apoio financeiro no defeso, ações ambientais e abastecimento da merenda escolar, beneficiando centenas de famílias
Tatame montado e clima de decisão: Macaé recebe edição do X Force BJJ neste sábado
Competição reúne atletas de várias categorias e aposta em técnica, disciplina e solidariedade dentro e fora das lutas
Tecnologia em alerta: palestra em Macaé ensina como evitar ataques digitais no serviço público
Evento gratuito reúne especialistas e servidores para discutir riscos virtuais e proteção de dados pessoais
Cães farejadores ajudam polícia a localizar drogas e causar prejuízo ao tráfico em Macaé
Operação integrada encontra entorpecentes escondidos em terreno e reforça combate ao crime na Favela da Linha
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