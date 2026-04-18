Equipes intensificam ações nos bairros para reduzir focos do mosquito e prevenir doenças - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Equipes intensificam ações nos bairros para reduzir focos do mosquito e prevenir doençasFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 18/04/2026 13:15

Macaé - Macaé intensifica o combate aos mosquitos e coloca equipes nas ruas com uma programação que mistura prevenção, orientação e ações diretas nos bairros. A mobilização desta semana concentra esforços para reduzir focos do Aedes aegypti e conter doenças como dengue, zika e chikungunya.

O ponto central da agenda será o mutirão no bairro Jardim Vitória, marcado para quarta-feira, a partir das 9h. A ação prevê visitas às residências, eliminação de criadouros e aplicação de larvicida, além de orientação aos moradores sobre cuidados simples que ajudam a evitar a proliferação do mosquito.

Outra frente importante é a pulverização com carro fumacê, utilizada para combater mosquitos adultos. O serviço será realizado na segunda-feira, a partir das 5h, nos bairros Malvinas e Nova Malvinas, e retorna na quarta-feira no Jardim Vitória.

As equipes também atuam em outras áreas do município com estratégias específicas. O Reconhecimento Geográfico será realizado nos bairros Sol y Mar e Costa do Sol, permitindo mapear pontos críticos e direcionar melhor as ações. Já o controle do mosquito Culex acontece em canais e regiões como Jardim Esperança e Ajuda de Baixo.

Pontos considerados estratégicos, como borracharias, ferros-velhos e empresas, recebem visitas técnicas em bairros como Lagomar, Parque Aeroporto, Barra de Macaé e Centro. Nessas áreas, o objetivo é identificar e eliminar possíveis focos que favorecem a reprodução de vetores.

O combate a roedores também integra a programação, com intervenções previstas na Barra de Macaé e na região central.

Com a proximidade do feriado, a orientação é para que moradores reforcem os cuidados antes de sair de casa. A eliminação de água parada, a limpeza de calhas, o fechamento adequado de caixas d’água e a organização dos quintais são medidas que fazem diferença na prevenção.

A população pode buscar orientações ou registrar denúncias junto à Vigilância Ambiental por telefone ou atendimento direto, contribuindo para o controle das doenças no município.