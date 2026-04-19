Jovens convocados participam de etapa decisiva para ingresso no Programa Sem Fronteiras em Macaé - Foto: Ilustração

Jovens convocados participam de etapa decisiva para ingresso no Programa Sem Fronteiras em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 19/04/2026 12:31

Macaé - Os candidatos ao Programa Sem Fronteiras entram em uma fase decisiva rumo a novas oportunidades em Macaé. A convocação para a segunda etapa do processo seletivo já tem data, hora e local definidos, marcando um passo importante para jovens que buscam qualificação e inserção no mercado de trabalho.

A próxima fase, a 2ª Entrevista Social, será realizada na segunda-feira, dia 28 de abril, terça-feira, dia 29, e quarta-feira, dia 30, sempre das 7h às 15h. Os convocados devem comparecer conforme cronograma oficial à sede da Secretaria de Trabalho e Renda, localizada na Avenida Lacerda Agostinho, número 477, no bairro Virgem Santa, no espaço conhecido como Hotel de Deus.

Durante a entrevista, é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto, original e cópia. Também serão exigidos comprovantes de renda familiar, comprovante de residência atualizado e declaração escolar ou certificado de conclusão do Ensino Médio. Em alguns casos, poderá ocorrer visita domiciliar para confirmação das informações.

A avaliação segue critérios definidos em edital e inclui análise detalhada da realidade socioeconômica dos candidatos e de suas famílias. A etapa tem como finalidade confirmar se o perfil atende aos requisitos do programa.

Voltado para jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social, o Sem Fronteiras oferece qualificação profissional, acompanhamento pedagógico e apoio social, com foco na construção de novas perspectivas de vida. Ao todo, são 30 vagas disponíveis, distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e afrodescendentes.

Os selecionados terão carga horária de 20 horas semanais e receberão auxílio mensal de R$ 759. A iniciativa busca reduzir desigualdades e abrir caminhos concretos para quem deseja conquistar espaço no mercado de trabalho.