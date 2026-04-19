Jovens convocados participam de etapa decisiva para ingresso no Programa Sem Fronteiras em MacaéFoto: Ilustração
Jovens ganham nova chance com convocação do Sem Fronteiras para etapa decisiva
Entrevistas sociais acontecem entre os dias 28 e 30 de abril e definem quem avança no programa de qualificação e inclusão
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Mutirões ampliam acesso e ultrapassam 2,6 mil atendimentos na rede municipal
Ações aos sábados e no período noturno reduzem filas e oferecem mais opções de horário para a população
Livro infantil ganha palco e aproxima leitores de histórias que nascem na cidade
Evento reúne autores, artistas e famílias em programação que valoriza a literatura local e incentiva o hábito da leitura desde cedo
Semana de combate ao Aedes mobiliza bairros com mutirão, fumacê e ações intensivas
Programação inclui visitas domiciliares, controle de vetores e orientação à população antes do feriado
Macaé entra em quadra neste domingo e busca reação diante da torcida no Estadual de Futsal
Equipe aposta no apoio do público para subir na tabela e manter ritmo na competição estadual
Macaé conquista prêmio do Sebrae com projeto que fortalece pesca artesanal, gera renda e preserva o meio ambiente
Iniciativa alia apoio financeiro no defeso, ações ambientais e abastecimento da merenda escolar, beneficiando centenas de famílias
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