Resgate rápido de salva-vidas evita tragédia na Praia dos Cavaleiros, em Macaé - Foto: Reprodução

Resgate rápido de salva-vidas evita tragédia na Praia dos Cavaleiros, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 20/04/2026 11:20

Macaé - O reflexo de atenção e preparo de um salva-vidas fez a diferença entre o susto e uma possível tragédia na tarde de domingo, dia 19, na Praia dos Cavaleiros, em Macaé. Uma mulher foi surpreendida por uma corrente marítima e arrastada em direção às pedras, mas acabou resgatada a tempo, com ferimentos leves.

O caso aconteceu por volta das 16h, em frente ao Posto 1. Testemunhas relataram que a banhista estava em uma área aparentemente rasa quando foi puxada pela força da água, situação comum em pontos com corrente de retorno. A movimentação chamou a atenção de frequentadores, que acompanharam o momento de tensão à distância.

A resposta imediata do profissional que atuava na faixa de areia garantiu o resgate seguro. Ele entrou no mar, conseguiu alcançar a vítima e a retirou da água rapidamente, evitando um desfecho mais grave. Após o atendimento, a mulher apresentou apenas escoriações leves.

A cena foi registrada por um banhista e repercutiu nas redes sociais, com destaque para a atuação do salva-vidas. O episódio também reacende o alerta sobre os perigos do mar, mesmo em áreas que aparentam tranquilidade.

Especialistas reforçam que correntes de retorno podem surgir de forma repentina e arrastar banhistas sem aviso. A orientação é respeitar a sinalização, observar as condições do mar e buscar locais monitorados por equipes de salvamento.