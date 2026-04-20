Suspeito com mandados por tentativa de homicídio e tortura é preso em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Suspeito com mandados por tentativa de homicídio e tortura é preso em Macaé Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/04/2026 11:21

Macaé - A prisão de um homem investigado por crimes graves marca mais um desdobramento de casos de violência registrados em Macaé. O suspeito foi localizado no bairro Jardim Franco, na sexta-feira, dia 17, durante ação da Polícia Civil para cumprimento de dois mandados judiciais.

As investigações apontam que o homem está envolvido em episódios distintos de tentativa de homicídio e tortura. Um dos casos ocorreu no dia 23 de junho de 2025, nas proximidades da Vila Badejo, onde a vítima foi agredida em uma área de mata após suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas fora da estrutura de uma facção.

O segundo crime aconteceu no dia 12 de fevereiro deste ano, no bairro Parque Aeroporto. Na ocasião, a vítima foi cercada por um grupo, agredida com pedaços de madeira e levada para uma área isolada. Segundo a apuração, a execução teria sido ordenada por integrantes de uma organização criminosa, mas a vítima conseguiu escapar e buscar atendimento médico.

De acordo com a polícia, o suspeito possui ligação com o tráfico local. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma motocicleta com sinais de adulteração, o que resultou em mais uma acusação.

O homem foi encaminhado para a delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos.