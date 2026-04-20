Loja da BRK no Centro de Macaé tem funcionamento alterado durante o feriado - Foto: Divulgação

Loja da BRK no Centro de Macaé tem funcionamento alterado durante o feriado Foto: Divulgação

Publicado 20/04/2026 11:20

Macaé - O feriado de Tiradentes muda a rotina de atendimento da concessionária de saneamento em Macaé nesta semana. A BRK informou que a loja física e o atendimento via WhatsApp não funcionarão na segunda-feira, dia 20, e na terça-feira, dia 21, com retorno previsto para quarta-feira, dia 22.

A unidade, localizada no Centro da cidade, ficará fechada ao público durante esse período. A alteração ocorre por conta da antecipação do feriado, originalmente previsto para quinta-feira, dia 23, e transferido para a segunda-feira, dia 20.

Mesmo com a suspensão do atendimento presencial, os clientes continuam contando com canais alternativos. O call center e os serviços digitais permanecem disponíveis, com atendimento pelo telefone 0800 771 0001 e pela Agência Virtual Minha BRK, acessível por site e aplicativo.

Os serviços considerados essenciais, como coleta e tratamento de esgoto, não sofrem alterações. As equipes seguem em atuação durante 24 horas, com plantões para atender demandas emergenciais em toda a área de concessão.

A medida busca organizar o funcionamento administrativo sem comprometer o atendimento básico à população, que segue garantido durante todo o período do feriado prolongado.