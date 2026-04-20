Loja da BRK no Centro de Macaé tem funcionamento alterado durante o feriado Foto: Divulgação
BRK ajusta atendimento em Macaé durante feriado de Tiradentes
Loja física e WhatsApp ficam suspensos por dois dias, enquanto serviços essenciais seguem sem interrupção
Captura de suspeito por crimes violentos reforça atuação contra facções na cidade
Homem com dois mandados por tentativa de homicídio e tortura é preso e também vai responder por adulteração de veículo
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Entrevistas sociais acontecem entre os dias 28 e 30 de abril e definem quem avança no programa de qualificação e inclusão
Mutirões ampliam acesso e ultrapassam 2,6 mil atendimentos na rede municipal
Ações aos sábados e no período noturno reduzem filas e oferecem mais opções de horário para a população
Livro infantil ganha palco e aproxima leitores de histórias que nascem na cidade
Evento reúne autores, artistas e famílias em programação que valoriza a literatura local e incentiva o hábito da leitura desde cedo
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