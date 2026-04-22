Agentes atuam nos bairros com orientações e combate direto a focos do mosquito transmissor de doençasFoto: Divulgação
Força-tarefa contra o mosquito: bairros de Macaé recebem mutirão, fumacê e ações intensivas
Semana mobiliza equipes nas ruas com foco em prevenção e alerta redobrado antes do feriadão
Força-tarefa contra o mosquito: bairros de Macaé recebem mutirão, fumacê e ações intensivas
Semana mobiliza equipes nas ruas com foco em prevenção e alerta redobrado antes do feriadão
Choro ganha palco à beira-mar e celebra raízes históricas em Macaé
Evento gratuito reúne música, memória e identidade cultural no Anfiteatro de Imbetiba nesta quinta-feira
Arte e dança movimentam o Shopping Plaza Macaé no World Creativity Day
Exposição e apresentações culturais gratuitas conectam artistas locais ao público e reforçam a criatividade como ferramenta de transformação
Captura de suspeito por crimes violentos reforça atuação contra facções na cidade
Homem com dois mandados por tentativa de homicídio e tortura é preso e também vai responder por adulteração de veículo
BRK ajusta atendimento em Macaé durante feriado de Tiradentes
Loja física e WhatsApp ficam suspensos por dois dias, enquanto serviços essenciais seguem sem interrupção
Salva-vidas evita tragédia e resgata banhista arrastada por corrente em Macaé
Intervenção rápida garante final seguro na Praia dos Cavaleiros e reforça alerta sobre riscos do mar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.