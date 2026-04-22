Agentes atuam nos bairros com orientações e combate direto a focos do mosquito transmissor de doenças - Foto: Divulgação

Agentes atuam nos bairros com orientações e combate direto a focos do mosquito transmissor de doençasFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 10:02

Macaé - Macaé intensifica o combate aos mosquitos transmissores de doenças e leva uma operação reforçada para diversos bairros ao longo da semana. A mobilização inclui mutirão, aplicação de fumacê, controle de roedores e ações estratégicas que miram diretamente a redução de focos e a proteção da população.

O ponto alto da programação acontece no bairro Jardim Vitória, que recebe um mutirão nesta quarta-feira (22), a partir das 9h. As equipes atuam na eliminação de criadouros do Aedes aegypti, aplicação de larvicida e orientação porta a porta, com foco na prevenção de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

A estratégia também inclui o uso do carro fumacê, que circula nas primeiras horas do dia para atingir mosquitos adultos. A aplicação acontece na segunda-feira (20) nos bairros Malvinas e Nova Malvinas, e retorna na quarta-feira (22) ao Jardim Vitória, sempre a partir das 5h.

Com a chegada de um feriado prolongado, o alerta à população ganha ainda mais força. A recomendação é simples, mas essencial: eliminar qualquer recipiente que acumule água, manter caixas d’água fechadas, limpar calhas, cuidar de ralos e não deixar piscinas descobertas. Pequenas atitudes dentro de casa fazem diferença direta no controle do mosquito.

Outra frente importante é o trabalho de mapeamento, com atualização do Reconhecimento Geográfico nos bairros Sol y Mar e Costa do Sol. A ação permite identificar áreas críticas e direcionar melhor as equipes em campo.

Os agentes também ampliam o combate ao mosquito Culex, conhecido como pernilongo, com intervenções em canais e regiões como Jardim Esperança e Ajuda de Baixo. Já o controle de roedores ocorre na Barra de Macaé e no Centro, enquanto pontos estratégicos como borracharias, ferros-velhos e empresas recebem visitas técnicas em bairros como Lagomar, Parque Aeroporto e Cabiúna.

A mobilização reforça que o enfrentamento às arboviroses depende da ação conjunta entre poder público e moradores. Denúncias, orientações e solicitações podem ser feitas diretamente à Vigilância Ambiental, fortalecendo a rede de proteção coletiva.