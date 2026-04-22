Músicos e pesquisadores se reúnem em Imbetiba para celebrar o choro e sua forte ligação com a história de Macaé - Foto: Mauricio Porão

Músicos e pesquisadores se reúnem em Imbetiba para celebrar o choro e sua forte ligação com a história de MacaéFoto: Mauricio Porão

Publicado 22/04/2026 10:01

Macaé - Macaé entra no ritmo do choro nesta quinta-feira (23), às 18h, com um encontro que promete unir tradição, história e emoção em um dos cenários mais conhecidos da cidade. O Anfiteatro Antônio Alvarez Parada, em Imbetiba, será palco de uma celebração especial pelo Dia Nacional do Choro, reunindo músicos e apaixonados pelo gênero que marcou a identidade da música brasileira.

A programação traz ao público a apresentação de Rúben Pereira e Zé Rangel, que conduzem um repertório dedicado a grandes nomes como Pixinguinha, Viriato Figueira da Silva e Jacob do Bandolim. A proposta é valorizar tanto os ícones nacionais quanto personagens ligados diretamente à história cultural de Macaé.

A data comemorativa foi instituída em homenagem ao nascimento de Pixinguinha, considerado um dos maiores nomes do gênero no país. Espalhadas por diversas cidades brasileiras, as celebrações reforçam a importância do choro como uma das primeiras expressões musicais urbanas genuinamente brasileiras.

Além da música, o evento abre espaço para reflexão sobre o papel de Macaé na construção dessa história. A turismóloga Grazielle Heguedusch apresenta ao público conexões pouco conhecidas entre o município e o desenvolvimento do choro, destacando figuras como Benedito Lacerda, que levou o gênero a projeção internacional, e o próprio Viriato Figueira da Silva, ainda pouco reconhecido localmente.

Mais do que um espetáculo, a iniciativa propõe um resgate cultural. Ao valorizar músicos locais e revisitar trajetórias históricas, o encontro reforça o vínculo entre a cidade e um dos estilos mais sofisticados da música brasileira. A expectativa é de um público diverso, reunido para celebrar sons que atravessam gerações e continuam vivos nas rodas e palcos do país.