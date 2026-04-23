Espaço recebe famílias com atrações musicais e programação especial para crianças durante o feriado - Foto: Divulgação

Espaço recebe famílias com atrações musicais e programação especial para crianças durante o feriadoFoto: Divulgação

Publicado 23/04/2026 12:07

Macaé - Macaé aposta em lazer acessível e reúne música, teatro e atividades para todas as idades durante o feriado prolongado. O Shopping Plaza Macaé prepara uma programação gratuita que transforma o espaço em ponto de encontro para famílias e amigos em busca de entretenimento.



O sábado (25) ganha ritmo com mais uma edição do projeto Vai Rolar Resenha, que leva ao palco o cantor Luan Nascimento. A apresentação acontece a partir das 19h30, na praça de alimentação, com repertório que passeia pelo pagode e mistura sucessos de outros estilos populares. A proposta valoriza artistas locais e aproxima o público da cena musical da cidade.



No domingo (26), o clima muda e a programação se volta para o público infantil. A atração Os Irmãos Mário promete arrancar risadas e envolver as crianças em uma apresentação leve e interativa, a partir das 17h30. Além do teatro, o espaço oferece atividades recreativas e pintura facial, criando um ambiente lúdico e acolhedor.



A iniciativa reforça o papel do shopping como espaço de convivência e lazer, especialmente em datas que movimentam a cidade. A programação surge como alternativa prática para quem quer aproveitar o feriado sem sair de Macaé, com opções que atendem diferentes públicos e estilos.









