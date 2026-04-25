Peregrinos vão ocupar as ruas ao amanhecer em uma jornada marcada por fé, resistência e união - Foto: Arquivo

Peregrinos vão ocupar as ruas ao amanhecer em uma jornada marcada por fé, resistência e união Foto: Arquivo

Publicado 25/04/2026 10:30

Macaé - A Caminhada da Fé vai transformar Macaé em um grande corredor de devoção no dia 16 de maio. Cerca de 7 mil pessoas devem participar da jornada de 34 quilômetros até o Parque de Exposições de Córrego do Ouro, em um dos eventos religiosos mais marcantes da região.

A concentração acontecerá às 5h, na Praça do Visconde de Araújo, de onde os peregrinos partirão ainda ao amanhecer. O trajeto seguirá por diferentes trechos da cidade e distritos, em um percurso que exigirá preparo físico, mas que será movido principalmente pela fé e pelos propósitos individuais de cada participante.

A organização ficará por conta da Paróquia Santo Antônio, que irá mobilizar uma ampla estrutura de apoio. Pontos de hidratação serão distribuídos ao longo do caminho, além de equipes de voluntários e suporte médico com ambulâncias, garantindo segurança e acolhimento durante todo o percurso.

A caminhada deverá atrair pessoas de diversas partes do país, incluindo estados como Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. O evento vai reunir públicos variados, desde jovens até idosos, com participantes que optarão por caminhar, correr ou até percorrer o trajeto de bicicleta.

A história da caminhada continuará sendo um dos pontos que mais inspiram os participantes. O que começou com um pequeno grupo de amigos deverá se confirmar, mais uma vez, como uma das maiores manifestações de fé do interior do estado. A cada edição, o número de participantes cresce e fortalece a tradição.

Ao longo do percurso, o clima deverá ser de união e solidariedade. Peregrinos vão compartilhar histórias, promessas e momentos de reflexão, transformando cada quilômetro em um espaço de conexão coletiva. A chegada ao destino deverá ser marcada por emoção, sensação de conquista e renovação espiritual.

As inscrições permanecerão abertas por tempo limitado, e a expectativa é de alta procura. Os participantes terão direito à estrutura oficial do evento e poderão adquirir a camisa da caminhada, que já se tornou símbolo entre os veteranos.

Com expectativa de público recorde e forte mobilização, a Caminhada da Fé deverá consolidar ainda mais sua importância no calendário de eventos da cidade, reunindo devoção, resistência e esperança em um só caminho.