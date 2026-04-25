Peregrinos vão ocupar as ruas ao amanhecer em uma jornada marcada por fé, resistência e união Foto: Arquivo
Macaé viverá mar de fé com 7 mil peregrinos em caminhada de 34 km rumo à serra
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