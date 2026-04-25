Equipes técnicas atuam para regularizar rede elétrica e combater ligações irregulares - Foto: Divulgação

Equipes técnicas atuam para regularizar rede elétrica e combater ligações irregulares Foto: Divulgação

Publicado 25/04/2026 10:27

Macaé - A concessionária Enel Rio flagrou uma ligação clandestina de energia em uma ótica de Macaé durante uma operação. A irregularidade foi identificada após técnicos constatarem que o medidor havia sido retirado do local original e substituído por uma ligação direta, impedindo o registro do consumo real.

A ação contou com o apoio da 123ª Delegacia de Polícia, que acompanhou o trabalho de fiscalização. Após a perícia, a fraude foi desfeita com a instalação de um novo medidor e a normalização do fornecimento no estabelecimento.

No momento da operação, o proprietário não estava presente. O gerente foi conduzido à delegacia, prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. O caso segue registrado para as medidas cabíveis.

A prática de furto de energia, conhecida como “gato”, é crime e pode resultar em pena de um a quatro anos de reclusão, podendo chegar a oito anos em situações agravadas. Além das consequências legais, o responsável também pode ser obrigado a ressarcir os valores correspondentes ao consumo não registrado.

A concessionária alerta que esse tipo de irregularidade afeta diretamente a qualidade do serviço e coloca vidas em risco. Ligações clandestinas podem provocar sobrecarga na rede, quedas no fornecimento e até acidentes graves, como choques elétricos e incêndios.

Segundo estimativas do setor, a redução das perdas causadas por furtos de energia poderia impactar positivamente na tarifa paga pelos consumidores, tornando o serviço mais eficiente e acessível.