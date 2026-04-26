Equipe técnica leva atendimento ambiental ao Sana e aproxima serviços da realidade dos moradores - Foto: Divulgação

Equipe técnica leva atendimento ambiental ao Sana e aproxima serviços da realidade dos moradoresFoto: Divulgação

Publicado 26/04/2026 20:29

Macaé - Moradores da região serrana de Macaé passarão a contar com atendimento ambiental mais acessível e próximo da rotina local. O projeto ‘Semas + Perto’ terá nova edição no dia 20 de maio e vai levar técnicos e serviços diretamente ao distrito do Sana, reforçando o contato direto entre gestão ambiental e comunidade.

A iniciativa amplia o alcance dos atendimentos ao descentralizar os serviços da Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, que também serão realizados no Centro Administrativo da Área de Proteção Ambiental do Sana. O espaço, localizado na estrada do Peito do Pombo, se transforma em ponto de apoio para quem busca orientação, quer registrar demandas ou acompanhar processos ligados ao meio ambiente.

Durante a ação, a equipe técnica vai ouvir moradores, esclarecer dúvidas e orientar sobre licenciamento, fiscalização e preservação ambiental. A proposta é tornar o atendimento mais humano, com diálogo aberto e soluções construídas a partir da realidade de quem vive na região.

A iniciativa também fortalece a participação popular na gestão ambiental. Ao aproximar o poder público do cotidiano da população, o projeto cria um canal direto para denúncias, sugestões e construção de estratégias voltadas à proteção dos recursos naturais.

O distrito do Sana, conhecido pela riqueza ambiental e pelas áreas de preservação, passa a ter um papel ainda mais ativo nesse processo. A presença da equipe técnica no território permite identificar demandas específicas e agir de forma mais rápida e eficiente.

A ação integra um conjunto de medidas voltadas à melhoria da gestão ambiental no município, com foco na escuta ativa, transparência e fortalecimento das políticas públicas sustentáveis.