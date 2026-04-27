Nova ponte na região serrana restabelece passagem de veículos e reforça ligação entre Frade e SanaFoto: Ilustração
Ponte reconstruída devolve mobilidade e reativa linha Frade x Sana em Macaé
Liberação do acesso na Cabeceira do Sana encerra período de transtornos e garante mais segurança para moradores e turistas
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