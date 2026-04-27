Nova ponte na região serrana restabelece passagem de veículos e reforça ligação entre Frade e Sana - Foto: Ilustração

Nova ponte na região serrana restabelece passagem de veículos e reforça ligação entre Frade e SanaFoto: Ilustração

Publicado 27/04/2026 16:07 | Atualizado 27/04/2026 16:07

Macaé - A linha de ônibus S13-A Frade x Sana retomou o trajeto completo após a liberação da nova ponte na Cabeceira do Sana, devolvendo à população um dos acessos mais importantes da região serrana de Macaé. A estrutura foi concluída nesta segunda-feira (27), e já permite a circulação normal de veículos até o Portal do Sana.

A interdição havia sido causada pelas fortes chuvas registradas no fim de fevereiro, que destruíram a antiga ponte e comprometeram a mobilidade local. Durante semanas, moradores enfrentaram dificuldades no deslocamento diário, enquanto o setor turístico também sentiu os impactos da limitação de acesso.

Com a nova estrutura em funcionamento, o cenário muda. O trajeto volta a operar de forma integral, garantindo mais segurança, regularidade e conforto para quem depende do transporte público. A retomada também representa um impulso para o comércio e para o turismo, atividades essenciais para a economia da região.

A reconstrução da ponte simboliza mais do que uma obra de infraestrutura. Ela marca a recuperação de um caminho que liga comunidades, movimenta a economia e facilita a rotina de quem vive ou visita o Sana. A normalização do transporte reforça a sensação de retorno à estabilidade após os danos causados pelas chuvas.