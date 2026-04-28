Prefeitos e representantes do interior do Rio participam de audiência na Alerj em defesa dos royaltiesFoto: Douglas Smmithy
Entre os presentes, estiveram Marcelo Batista, Bernard Tavares e Frederico Paes, que destacaram a importância da união entre os municípios neste momento decisivo. O grupo defende a manutenção do modelo atual de distribuição, que reconhece os impactos diretos da atividade petrolífera nas regiões produtoras.
Durante o encontro, o presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas, anunciou que pretende se reunir com o ministro Edson Fachin para entregar um manifesto em defesa do estado. O documento reforça o argumento de que os royalties têm caráter compensatório, já que os municípios produtores lidam com pressões urbanas, ambientais e sociais provocadas pela exploração do petróleo.
Os prefeitos ressaltaram que a possível mudança nas regras não afeta apenas os cofres públicos, mas também o dia a dia da população. A redução de receitas pode comprometer investimentos em áreas como saúde, educação, mobilidade e segurança.
O julgamento no STF, marcado para o dia 6 de maio, será determinante para o futuro da distribuição dos royalties. Até lá, prefeitos e lideranças seguem mobilizados, tentando evitar uma decisão que pode impactar diretamente a economia e a qualidade de vida em diversas regiões do estado.
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