Prefeitura realiza Dias D para Revisão de Recadastramento do IPTU - Foto: Douglas Smmithy

Prefeitura realiza Dias D para Revisão de Recadastramento do IPTU Foto: Douglas Smmithy

Publicado 29/04/2026 09:28

Macaé - A atualização correta dos dados dos imóveis vai ganhar atenção especial em Macaé. Contribuintes que identificaram inconsistências na metragem cadastrada terão uma nova oportunidade de ajuste com mais rapidez e orientação direta, durante uma ação concentrada que será realizada entre os dias 5 e 7 de maio.

O atendimento será direcionado exclusivamente para a revisão do recadastramento do IPTU, com funcionamento das 8h às 17h, na Escola do Servidor. A proposta é dar mais agilidade ao processo e evitar filas em outros serviços, garantindo foco total nas correções solicitadas pelos moradores.

A iniciativa busca assegurar que as informações registradas estejam de acordo com a realidade dos imóveis. Em muitos casos, as diferenças surgem após ampliações, reformas ou alterações estruturais que não foram atualizadas junto ao cadastro municipal.

Para solicitar a revisão, o contribuinte deverá apresentar documento de identificação e comprovantes que demonstrem a metragem correta, como planta, croqui ou outro registro técnico. Após a abertura do pedido, a análise será realizada em até 30 dias.

Durante esse período, o valor do imposto não sofrerá alteração, e não haverá cobrança retroativa, o que garante mais segurança para quem busca regularizar a situação. A revisão também poderá ser solicitada de forma online, ampliando o acesso ao serviço.

A Escola do Servidor fica na Rua Vereador Abreu Lima, 65, no Centro, e concentrará o atendimento durante os três dias de mobilização.