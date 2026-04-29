Prefeitura realiza Dias D para Revisão de Recadastramento do IPTU Foto: Douglas Smmithy
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Mutirão vai facilitar correção de dados e evitar cobranças indevidas para contribuintes que identificaram divergências
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