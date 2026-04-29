Encontro na Escola do Servidor marca início de programa que busca formar lideranças mais equilibradas - Foto: Divulgação

Encontro na Escola do Servidor marca início de programa que busca formar lideranças mais equilibradas Foto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 09:28

Macaé - A qualificação das lideranças entrou no centro das estratégias da gestão pública em Macaé. Um novo programa voltado ao desenvolvimento comportamental de gestores começou a ser aplicado com a proposta de fortalecer equipes, melhorar o ambiente de trabalho e ampliar a eficiência dos serviços oferecidos à população.

A iniciativa foi implantada pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e teve início na Escola do Servidor, reunindo coordenadores da pasta em uma etapa piloto que vai testar e ajustar a metodologia antes da ampliação para outros setores.

O programa parte de um princípio direto: liderar não se resume ao conhecimento técnico. A proposta busca desenvolver equilíbrio emocional, capacidade de decisão, comunicação e gestão de pessoas, aspectos considerados essenciais para o funcionamento das equipes no serviço público.

O secretário de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, destacou que o investimento em lideranças impacta diretamente na qualidade da gestão. Segundo ele, o comportamento de quem lidera influencia o ambiente e define o padrão das relações no dia a dia de trabalho.

“A liderança estabelece o clima da equipe. Quando há preparo emocional, as relações ficam mais equilibradas e o serviço público ganha em qualidade”, afirmou.

A metodologia do programa será aplicada em três etapas: avaliação, devolutiva técnica e desenvolvimento. Na primeira fase, instrumentos científicos vão mapear o perfil comportamental dos participantes. Em seguida, cada gestor receberá um diagnóstico individual, com pontos fortes e aspectos a melhorar. Por fim, serão construídos planos de desenvolvimento personalizados.

A psicóloga Vanessa Algemiro explicou que o uso de ferramentas técnicas garante mais precisão na análise. Já a psicóloga Camila Buttignol reforçou que a proposta também busca prevenir o desgaste emocional e promover um ambiente mais saudável.

O projeto amplia a visão sobre gestão de pessoas ao tratar a liderança como uma prática que envolve relações, emoções e responsabilidade. A expectativa é que, com a expansão do programa, mais setores passem a contar com lideranças preparadas para lidar com desafios do dia a dia sem comprometer o bem-estar das equipes.