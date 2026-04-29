Projeto de alerta com participação de escolas coloca Macaé em destaque nacional na prevenção de desastres - Foto: Divulgação

Projeto de alerta com participação de escolas coloca Macaé em destaque nacional na prevenção de desastresFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 09:28

Macaé - A Defesa Civil de Macaé vai ganhar projeção nacional ao apresentar uma experiência que nasce dentro das comunidades e chega às salas de aula com um objetivo direto: proteger vidas. O projeto “Sistema de Alerta Macaé: educação que protege vidas” foi selecionado para integrar um dos principais encontros do país voltados à gestão de riscos e desastres naturais.

A apresentação acontecerá durante o II Seminário Nacional de Avaliação de Alertas, promovido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, entre os dias 1º e 3 de julho, no Parque de Inovação Tecnológica. O evento reunirá especialistas, gestores públicos e profissionais de todo o Brasil que atuam diretamente na prevenção e resposta a emergências.

O projeto macaense será apresentado no dia 2 de julho, dentro da programação dedicada às experiências municipais. O espaço vai permitir a troca de práticas bem-sucedidas e reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido na cidade.

O secretário executivo de Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio, destacou que o diferencial da iniciativa está no envolvimento direto da população, especialmente da rede escolar. Segundo ele, o sistema vai além da tecnologia e aposta na conscientização desde cedo como ferramenta essencial para reduzir riscos.

“A participação das escolas transforma a forma como a comunidade entende o alerta. Quando as pessoas fazem parte da construção do sistema, elas respondem melhor e com mais rapidez”, explicou.

Atualmente, o projeto já alcança 33 escolas e deverá ser ampliado para mais 20 unidades, fortalecendo a cultura de prevenção no município. A proposta conecta alunos, educadores e moradores em um modelo que integra informação, preparação e resposta.

O seminário também marca os 15 anos do Cemaden e vai discutir estratégias de monitoramento e emissão de alertas em diferentes regiões do país. A programação inclui painéis técnicos, oficinas e debates que buscam aprimorar a atuação dos municípios diante de eventos climáticos extremos.

A participação de Macaé reforça o avanço das políticas públicas voltadas à segurança da população e coloca o município como referência em práticas que unem educação, tecnologia e engajamento social.

Programação:

01 de julho (quarta-feira)

09h00 às 09h40: Abertura técnica do seminário (Memória do I Seminário)

09h40 às 10h10: Painel – Monitoramento e Alertas no Cemaden

10h10 às 12h10: Mesa-redonda – A Ciência do Cemaden como Suporte às Estratégias Ministeriais

02 de julho (quinta-feira)

09h00 às 12h00: Sessões simultâneas – Experiências municipais, estaduais e da sociedade em sistemas de alerta

12h00 às 13h30: Almoço

13h30 às 17h00: Oficinas (Projeto COPE, Alerta-Secas, Mulheres na GRD e Georisk)

17h00 às 17h30: Visita à Sala de Situação

03 de julho (sexta-feira)

08h30 às 11h30: Oficinas (Participação Social e RRD, Extremos Geo-hidrológicos e Rede Observacional)

11h30 às 12h30: Plenária final – apresentação da síntese dos relatores

12h30 às 13h30: Almoço

13h30 às 14h00: Visitas à Sala de Situação

