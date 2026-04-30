Certificação reforça compromisso de Macaé com transparência e controle na aplicação de recursos públicos - Foto: Divulgação

Certificação reforça compromisso de Macaé com transparência e controle na aplicação de recursos públicosFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 13:12

Macaé - Macaé alcançou um novo reconhecimento na gestão pública ao receber certificação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que atesta transparência e rastreabilidade na aplicação de emendas parlamentares. O selo confirma que o município atende às exigências de controle e organização na execução desses recursos, garantindo mais clareza sobre como o dinheiro público é utilizado.

O resultado é fruto de uma força-tarefa interna criada para adaptar processos e alinhar a administração às novas regras estabelecidas pelo órgão fiscalizador. O trabalho envolveu diferentes setores da gestão, que atuaram de forma integrada para estruturar mecanismos de acompanhamento desde a chegada dos recursos até a sua aplicação final. A certificação foi apresentada durante reunião da Comissão de Gestão Fiscal e simboliza o avanço na modernização dos procedimentos administrativos.

Na prática, a medida fortalece a confiança da população ao permitir que cada etapa da execução das emendas seja monitorada com mais precisão. Esse tipo de recurso, destinado por parlamentares, costuma financiar obras, serviços e aquisição de equipamentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, o que torna ainda mais importante o controle rigoroso sobre sua utilização.

De acordo com a equipe técnica, a adequação às normas exigiu ajustes rápidos e organização detalhada dos fluxos internos. O reconhecimento indica que o município conseguiu responder às exigências com eficiência, garantindo segurança jurídica e transparência na gestão fiscal.

Além de atender aos órgãos de controle, o modelo adotado amplia o acesso à informação para a sociedade, que passa a ter mais condições de acompanhar a aplicação dos recursos e cobrar resultados. Em um cenário em que a transparência se torna cada vez mais essencial, a certificação posiciona Macaé como referência regional na gestão responsável do orçamento público.

Certificação reforça compromisso de Macaé com transparência e controle na aplicação de recursos públicos Foto: Divulgação

