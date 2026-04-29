Prefeito disse que Ginásio Poliesportivo vai receber atletas de vários países durante o campeonato

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, colocou o município no centro do esporte continental ao anunciar que a cidade será sede do Campeonato Pan-Americano de Karatê. A confirmação foi feita na manhã desta quarta-feira, dia 29, por meio das redes sociais, e rapidamente ganhou repercussão entre moradores.
O evento está previsto para começar no dia 24 de maio, no Ginásio Poliesportivo, reunindo atletas de diferentes países das Américas. A competição deve atrair não apenas competidores de alto nível, mas também visitantes, movimentando a economia e o turismo local.
A notícia gerou uma onda de comentários positivos na internet. Moradores destacaram o crescimento da cidade e o fortalecimento de sua imagem como destino de grandes eventos. Entre as manifestações, seguidores celebraram a escolha de Macaé como sede e demonstraram orgulho pelo reconhecimento.
Uma internauta afirmou que a cidade vive um momento especial e destacou a visibilidade conquistada nos últimos anos. Outro comentário reforçou a ideia de que Macaé vem se consolidando como referência esportiva, enquanto um terceiro seguidor classificou o evento como uma conquista importante para o município.
O campeonato internacional amplia o calendário esportivo da cidade e reforça a estratégia de atrair competições de grande porte. Além da disputa em si, a expectativa é de impacto positivo em setores como hotelaria, comércio e serviços.
Com a confirmação do evento, Macaé passa a integrar o circuito de grandes competições do karatê nas Américas, fortalecendo sua posição no cenário esportivo e ampliando oportunidades para atletas e público.