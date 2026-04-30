Equipes municipais e estaduais alinham ações para fortalecer o atendimento e a proteção à pessoa idosa em Macaé - Foto: Divulgação

Equipes municipais e estaduais alinham ações para fortalecer o atendimento e a proteção à pessoa idosa em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 13:16

Macaé - A estrutura de proteção à pessoa idosa em Macaé entrou em uma nova fase com a reorganização do Disque Idoso, que passou a ser gerido pela Ouvidoria Geral do Município. A mudança foi definida após uma visita técnica realizada na quarta-feira, 29, à Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, com o objetivo de aprimorar o serviço e garantir mais eficiência no atendimento às denúncias e demandas da população.

A iniciativa integra o Programa Cidade da Melhor Idade e aposta na experiência da Ouvidoria para qualificar a escuta, assegurar o sigilo e acelerar o encaminhamento dos casos. A proposta amplia a capacidade de resposta do canal, considerado estratégico no enfrentamento à violência, ao abandono e a outras violações de direitos. O serviço funciona como porta de entrada para denúncias e orientações, com acompanhamento por protocolo e articulação com órgãos como autoridades policiais e Ministério Público.

Durante o encontro, representantes municipais destacaram que a troca de experiências com o Estado permite ajustar o funcionamento do Disque Idoso à realidade local, tornando o atendimento mais humano e resolutivo. A expectativa é que a integração entre setores fortaleça a política pública voltada à população com mais de 60 anos, garantindo não apenas resposta rápida, mas também acolhimento digno para quem mais precisa.



Equipes municipais e estaduais alinham ações para fortalecer o atendimento e a proteção à pessoa idosa em Macaé Foto: Divulgação

O Disque Idoso segue disponível pelo telefone 22 99102 6627, com garantia de anonimato e acompanhamento dos registros. O programa também oferece atividades voltadas ao bem-estar físico e mental da terceira idade, ampliando o cuidado para além das denúncias e promovendo qualidade de vida.