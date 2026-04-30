Equipes municipais e estaduais alinham ações para fortalecer o atendimento e a proteção à pessoa idosa em MacaéFoto: Divulgação
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