Vereadores discutem impacto dos royalties e reforçam mobilização política antes de julgamento decisivoFoto: Ilustração
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