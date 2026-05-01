Corredores tomam a orla da Praia Campista em prova que une saúde, esporte e integração - Foto: Ilustração

Corredores tomam a orla da Praia Campista em prova que une saúde, esporte e integração Foto: Ilustração

Publicado 01/05/2026 09:28 | Atualizado 01/05/2026 09:30

Macaé - A 2ª Corrida Nacional do SESI promete transformar a manhã desta sexta-feira, dia 1º de maio, em um grande encontro de energia, superação e qualidade de vida em Macaé. Com largada marcada para as 8h, na Avenida Atlântica, na Praia Campista, o evento reúne atletas profissionais e amadores em uma celebração que vai além da competição e marca o Dia do Trabalhador com movimento e disposição.

A programação foi pensada para todos os perfis. As provas de 5 e 10 quilômetros colocam à prova o ritmo e a resistência dos corredores, enquanto a caminhada de 3 quilômetros abre espaço para quem busca participação leve e saudável. Já a Corrida Kids garante a diversão das crianças, com percursos adaptados e foco no incentivo ao esporte desde cedo. A estrutura oferece suporte completo, com kit para os participantes e medalha para quem cruzar a linha de chegada.

O evento também reforça o compromisso com a inclusão. Pessoas com deficiência têm vagas garantidas, além de condições especiais para trabalhadores da indústria e desconto para idosos. A proposta é clara: ampliar o acesso ao esporte e incentivar hábitos mais saudáveis no dia a dia.

A corrida se consolida como um dos destaques do calendário esportivo local, reunindo famílias, atletas e entusiastas em um cenário que combina saúde, convivência e bem-estar. Para quem participa, o desafio é pessoal. Para quem assiste, o espetáculo está nas ruas.