Diretores e equipe pedagógica alinham estratégias para melhorar o desempenho dos alunos na rede municipal - Foto: Divulgação

Diretores e equipe pedagógica alinham estratégias para melhorar o desempenho dos alunos na rede municipal Foto: Divulgação

Publicado 01/05/2026 09:28

Macaé - A rede municipal de ensino de Macaé avançou no planejamento pedagógico com uma série de reuniões que colocaram a aprendizagem no centro do debate. Diretores de escolas participaram de encontros conduzidos pela Superintendência Pedagógica para analisar resultados, ajustar estratégias e definir metas que impactam diretamente o dia a dia dos alunos em sala de aula.

Os encontros aconteceram em dois momentos distintos, reunindo gestores da Educação Infantil pela manhã e diretores do Ensino Fundamental e Médio no período da tarde. Entre os principais pontos discutidos, esteve a análise de avaliações recentes aplicadas aos estudantes, com destaque para o desempenho dos alunos do 1º ano e os dados preliminares nas áreas de leitura e matemática. As informações ajudam as escolas a identificar avanços, corrigir falhas e direcionar melhor o trabalho pedagógico.

Outro eixo importante foi o fortalecimento das práticas de leitura e escrita desde os primeiros anos. O programa voltado à Educação Infantil ganhou espaço nas discussões, com orientações que buscam ampliar o desenvolvimento da linguagem e incentivar o contato com a literatura. Também foram apresentadas diretrizes para o primeiro Conselho de Classe do ano, além de ações ligadas à equidade e ao respeito à diversidade, reforçando uma educação mais inclusiva.

A programação ainda antecipou projetos que devem movimentar o calendário escolar, como iniciativas de leitura previstas para os próximos meses. O alinhamento entre gestores e equipe pedagógica reforça a aposta em um ensino mais organizado, próximo da realidade dos alunos e comprometido com resultados concretos dentro e fora da sala de aula.