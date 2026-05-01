Equipe técnica de Macaé participa de capacitação no Rio de Janeiro e reforça estratégias de transparência e controle social - Foto: Divulgação

Equipe técnica de Macaé participa de capacitação no Rio de Janeiro e reforça estratégias de transparência e controle socialFoto: Divulgação

Publicado 01/05/2026 09:35 | Atualizado 01/05/2026 09:35

Macaé - Macaé entrou de vez no debate nacional sobre transparência pública ao marcar presença em uma oficina técnica do Programa Nacional de Transparência Pública, realizada no Rio de Janeiro. A participação acontece após o município receber menção honrosa pelo fortalecimento das ouvidorias e pelo incentivo à participação popular, consolidando um movimento que busca aproximar a gestão pública do cidadão.

Durante a capacitação, técnicos e auditores passaram por simulações práticas de avaliação de portais da transparência, além de conhecer novas metodologias que serão aplicadas no ciclo de 2026. O objetivo é garantir mais clareza no uso dos recursos públicos e facilitar o acesso da população às informações. A troca de experiências entre municípios também ganha destaque, permitindo ajustes e melhorias nos processos internos.

Representantes da cidade destacaram que o momento é estratégico para alinhar práticas e aprimorar a atuação das equipes. A proposta é avançar na escuta qualificada das demandas da população, fortalecendo o papel da ouvidoria como canal direto entre cidadão e gestão. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos se reflitam em serviços mais eficientes e maior confiança da sociedade.

Nos bastidores, a leitura é clara: investir em transparência deixou de ser apenas exigência legal e passou a ser ferramenta essencial para melhorar a gestão pública. A presença ativa em iniciativas nacionais reforça a intenção de manter o município entre os que buscam inovação e credibilidade na administração.