Equipe técnica de Macaé participa de capacitação no Rio de Janeiro e reforça estratégias de transparência e controle socialFoto: Divulgação
Transparência em pauta: Macaé amplia participação em programa nacional e reforça controle social
Cidade participa de oficina técnica do PNTP no Rio e aposta em qualificação para avançar na transparência e na escuta da população
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Sessão na Câmara expõe temor de perdas bilionárias e impacto direto em empregos e serviços públicos
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