Reunião estratégica reuniu gestores, especialistas e atletas para estruturar avanço do paradesporto na cidade - Foto: Reprodução

Reunião estratégica reuniu gestores, especialistas e atletas para estruturar avanço do paradesporto na cidadeFoto: Reprodução

Publicado 03/05/2026 12:09

Macaé - Macaé consolida posição de destaque no cenário esportivo inclusivo ao ser escolhida como a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a receber o Programa Capacidades, iniciativa que aposta na formação técnica de profissionais por meio da prática no paradesporto. A decisão representa um avanço significativo na construção de políticas públicas voltadas à inclusão e ao acesso ao esporte.

A chegada do programa é resultado de uma articulação entre diferentes áreas do município, envolvendo gestão esportiva, políticas para pessoas com deficiência e especialistas da saúde. O objetivo é claro: preparar profissionais para atuar de forma qualificada, ampliando o atendimento e garantindo que o esporte seja, de fato, acessível a todos.

A primeira turma de capacitação contará com cerca de 60 vagas e será voltada a professores das redes municipal e estadual. A formação terá caráter prático e contínuo, permitindo que os participantes desenvolvam habilidades específicas para trabalhar com o paradesporto. A expectativa é que esse conhecimento seja multiplicado nas escolas e projetos esportivos da cidade.

O movimento ganha ainda mais força com a confirmação de um evento inédito. Macaé sediará o Campeonato Brasileiro de Futebol em Cadeira de Rodas, competição que promete reunir atletas de diversas regiões do país e colocar o município no mapa nacional do paradesporto. A realização do torneio deve impulsionar não apenas o esporte, mas também a visibilidade da inclusão como política pública efetiva.

O impacto dessas ações vai além das quadras. A presença de profissionais capacitados tende a melhorar o atendimento nas atividades esportivas, criar novas oportunidades para pessoas com deficiência e incentivar a participação ativa desse público na vida social. A iniciativa também contribui para quebrar barreiras e combater preconceitos, mostrando, na prática, que o esporte é um espaço de todos.

A construção desse cenário envolve uma rede de colaboração que inclui gestores, técnicos, profissionais da saúde e atletas. Esse trabalho conjunto fortalece a proposta de transformar Macaé em referência no paradesporto, com ações que dialogam diretamente com as necessidades da população.

Com investimento em formação e a realização de grandes eventos, o município avança na criação de um ambiente mais inclusivo, onde talento e determinação encontram espaço para crescer. A expectativa é que os resultados sejam percebidos a curto e médio prazo, tanto na qualidade das atividades oferecidas quanto na ampliação do acesso ao esporte adaptado.