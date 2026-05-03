Iniciativa aposta no carinho e na convivência familiar como caminho para proteger e reconstruir histórias - Foto: Ilustração

Iniciativa aposta no carinho e na convivência familiar como caminho para proteger e reconstruir históriasFoto: Ilustração

Publicado 03/05/2026 12:08

Macaé - Famílias de Macaé têm a oportunidade de mudar destinos ao abrir as portas de casa para crianças e adolescentes que precisam de proteção. O programa Família Acolhedora oferece a chance de garantir um ambiente seguro e cheio de afeto para menores afastados do convívio familiar por decisão judicial.

A iniciativa funciona como alternativa ao acolhimento institucional, priorizando o cuidado individualizado e a convivência familiar. As famílias interessadas passam por cadastro, capacitação e acompanhamento técnico durante todo o período de acolhimento. O objetivo é assegurar que cada criança encontre estabilidade emocional enquanto aguarda a reintegração à família de origem ou outra solução definida pela Justiça.

O serviço integra a política pública de assistência social e segue as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para participar, é necessário ter mais de 21 anos, morar no município e atender aos critérios estabelecidos no processo de seleção. Além do acolhimento, a cidade também conta com o programa de apadrinhamento, que permite contribuir com tempo, atenção ou apoio material.

A proposta reforça a importância da solidariedade e mostra que pequenos gestos podem ter impacto profundo. Em muitos casos, o acolhimento representa não apenas proteção, mas a chance de reconstruir vínculos e devolver esperança a quem mais precisa.