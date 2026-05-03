Famílias participaram de encontros com equipe multidisciplinar e receberam orientações para o dia a dia - Foto: Divulgação

Famílias participaram de encontros com equipe multidisciplinar e receberam orientações para o dia a diaFoto: Divulgação

Publicado 03/05/2026 12:09

Macaé - Famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista encontraram apoio, escuta e orientação em uma série de encontros promovidos pela Clínica do Autista, em Macaé. A iniciativa reuniu responsáveis em diferentes turnos e criou um espaço de troca que foi além da informação técnica, trazendo acolhimento e fortalecimento de vínculos.

Ao longo das atividades, uma equipe formada por especialistas de diversas áreas abordou temas que fazem parte da rotina de quem convive com o autismo, como sono, comportamento, alimentação e direitos das pessoas com deficiência. A proposta foi ajudar as famílias a compreender melhor os desafios do dia a dia e oferecer caminhos possíveis para lidar com cada situação, sempre com linguagem acessível e foco na prática.

A ação também integrou o programa Fila Assistida, que acompanha quem ainda aguarda atendimento terapêutico, garantindo orientação antes mesmo do início dos tratamentos. Além dos encontros presenciais, o suporte continuou com atendimentos por Telesaúde, ampliando o acesso à rede de cuidado.

O resultado foi sentido por quem participou. Muitos relataram mais segurança para lidar com as demandas diárias e maior confiança na rede de apoio. A iniciativa reforçou a importância de incluir a família no processo de cuidado e mostrou que informação, quando compartilhada, também transforma realidades.