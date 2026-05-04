Atletas de diferentes idades mostram talento e mantêm viva a tradição da capoeira em evento que uniu esporte e cultura - Foto: Divulgação

Atletas de diferentes idades mostram talento e mantêm viva a tradição da capoeira em evento que uniu esporte e culturaFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:18

Maca[e - Macaé viveu um dia de ritmo, tradição e competição com a realização da primeira edição da Copa Carukango de Capoeira. O evento reuniu cerca de 200 atletas e transformou o ginásio em um verdadeiro encontro de gerações, onde cada roda contou uma história de superação, disciplina e identidade cultural.

A programação começou cedo, com recepção dos participantes e cerimônia de abertura que trouxe emoção logo nos primeiros momentos. O público acompanhou apresentação de histórias, participação de alunos da Apae e exibição de talentos mirins, mostrando que a capoeira vai além da luta e se firma como ferramenta de inclusão e formação social.

Organizada por mestres locais, como Mestre Jorge e Mestre Jacob, a competição reuniu atletas a partir dos três anos de idade. Crianças, jovens e adultos dividiram o mesmo espaço, cada um em sua categoria, fortalecendo o espírito de respeito e evolução dentro da modalidade.

Ao longo do dia, o público acompanhou disputas nas categorias infantil, juvenil e adulto, além de apresentações culturais que reforçaram as raízes da capoeira. Ritmos como maculelê, jongo e samba de roda ganharam espaço e emocionaram quem esteve presente, conectando passado e presente em uma celebração da cultura brasileira.

O secretário de Esportes, César Maillet, destacou a importância da iniciativa. Abre aspas A capoeira une esporte, educação e cidadania. Incentivar eventos como esse fortalece o trabalho dos grupos locais e amplia oportunidades para crianças e jovens Fecha aspas.

Para os organizadores, o evento representa um avanço para o cenário esportivo e cultural da cidade. Abre aspas A capoeira forma não só atletas, mas cidadãos. Os mais novos aprendem com os mais experientes e levam isso para a vida inteira Fecha aspas, afirmou Mestre Jorge.

A competição também evidenciou o impacto do apoio estrutural na realização de eventos desse porte, permitindo que a capoeira ganhe mais visibilidade e espaço. A presença do público e o envolvimento dos participantes reforçaram a força da modalidade no município.

A Copa Carukango deixa como legado a valorização da cultura popular, o incentivo ao esporte e a certeza de que iniciativas como essa fortalecem a autoestima, criam oportunidades e aproximam a comunidade.