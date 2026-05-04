Participantes percorrem o entorno do Farol Velho e mergulham na história que marcou o desenvolvimento da cidade - Foto: Divulgação

Participantes percorrem o entorno do Farol Velho e mergulham na história que marcou o desenvolvimento da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:18

Macaé - Macaé convida moradores e visitantes a olhar para o passado com novos olhos em uma experiência que une história, caminhada e descoberta. O Walking Tour ganha uma edição especial dedicada ao Farol Velho de Macaé, um dos marcos mais simbólicos da cidade.

O passeio propõe uma imersão leve e envolvente, com uma caminhada de cerca de 20 minutos até o local. Ao longo do trajeto, os participantes entram em contato com relatos que ajudam a reconstruir a trajetória do município, em uma narrativa acessível e cheia de significado. A atividade é aberta a todas as idades e conta com percurso adaptado, o que garante a participação de pessoas com deficiência e cadeirantes.

Conhecido carinhosamente como “Farolito”, o Farol Velho carrega mais de um século de história. Construído em 1880, o equipamento teve papel essencial no apoio às embarcações que circulavam pelo Porto de Imbetiba, em um período marcado pelo crescimento econômico e pela movimentação intensa de cargas e passageiros. O espaço guarda lembranças de uma época anterior à industrialização moderna e ajuda a entender as raízes da cidade.

A proposta do Walking Tour vai além de uma simples visita. A experiência aproxima o público da identidade local, valoriza o patrimônio cultural e fortalece o turismo histórico. Durante o percurso, curiosidades e conexões com a antiga ferrovia e com a navegação ampliam a compreensão sobre a evolução de Macaé.

Segundo a guia responsável, Paloma Rosa, a iniciativa desperta pertencimento. Abre aspas O passeio permite que as pessoas conheçam a própria história de forma simples e próxima. Cada detalhe do Farol ajuda a entender como a cidade se formou e se desenvolveu ao longo dos anos Fecha aspas.

As inscrições são feitas por e-mail, com envio do nome completo. A organização orienta o uso de roupas leves, calçados confortáveis, além de itens como protetor solar, boné e garrafa de água para garantir bem-estar durante o percurso.

A edição especial reforça a importância de preservar a memória e mostra que caminhar pela cidade também pode ser uma forma de aprender, se conectar e valorizar o que Macaé tem de mais autêntico.