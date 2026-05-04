Equipes técnicas acompanham de perto a reforma da Estação de Glicério, patrimônio que carrega parte da história de MacaéFoto: Divulgação
Estação de Glicério entra em nova fase e reforça resgate histórico em Macaé
Vistoria técnica com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional alinha preservação e garante fidelidade às características originais do espaço
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Macaé lidera inclusão no esporte e recebe programa inédito de capacitação no paradesporto
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