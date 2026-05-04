Equipes técnicas acompanham de perto a reforma da Estação de Glicério, patrimônio que carrega parte da história de Macaé - Foto: Divulgação

Equipes técnicas acompanham de perto a reforma da Estação de Glicério, patrimônio que carrega parte da história de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 13:16

Macaé - A Estação Ferroviária de Glicério avança em seu processo de restauração com atenção redobrada aos detalhes que contam a história de Macaé. O espaço, símbolo de um período marcante do desenvolvimento da região, passa por uma intervenção cuidadosa que busca equilibrar preservação e funcionalidade.

A equipe da Secretaria Executiva de Obras recebeu técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para uma vistoria que teve como foco alinhar cada etapa da reforma. O encontro serviu para garantir que todos os procedimentos sigam critérios rigorosos de conservação, respeitando a identidade arquitetônica do prédio.

Durante a análise, foram discutidos métodos construtivos, técnicas de restauração e soluções para manter as características originais da estação. A proposta é preservar não apenas a estrutura física, mas também o valor simbólico que o local representa para a memória coletiva.

O secretário de Obras, Felipe Bastos, destacou o cuidado com o patrimônio. Abre aspas A presença do IPHAN fortalece nosso compromisso com a história. Trabalhamos para manter a essência da estação e, ao mesmo tempo, garantir segurança e utilidade para a população Fecha aspas.

A reforma faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas à valorização cultural do município. O objetivo é devolver à população um espaço revitalizado, capaz de preservar lembranças do passado e, ao mesmo tempo, abrir novas possibilidades de uso.

O diálogo técnico entre as equipes também definiu diretrizes que orientam a execução da obra, assegurando que cada intervenção respeite normas nacionais de preservação. A integração entre os órgãos reforça a responsabilidade com um patrimônio que atravessa gerações.

Mais do que uma obra, a recuperação da estação representa um reencontro com a história local, fortalecendo a identidade da cidade e valorizando um legado que continua vivo.