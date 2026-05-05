Estrutura montada em área protegida foi retirada durante patrulhamento, preservando o equilíbrio do ecossistema - Foto: Divulgação

Estrutura montada em área protegida foi retirada durante patrulhamento, preservando o equilíbrio do ecossistemaFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:36

Macaé - A atuação da Guarda Ambiental resultou na retirada de um acampamento instalado de forma irregular em área protegida no bairro Vale Encantado, em Macaé. A intervenção ocorreu durante patrulhamento de rotina e garantiu a preservação de um espaço considerado sensível do ponto de vista ambiental.

Os agentes identificaram a ocupação em uma Área de Preservação Permanente, onde qualquer tipo de instalação é proibida por lei devido à importância para o equilíbrio ecológico. No local, foram encontrados materiais que indicavam permanência contínua, o que motivou a ação imediata para desmobilização da estrutura.

A medida teve como foco impedir danos ao meio ambiente, já que esse tipo de ocupação pode comprometer a vegetação nativa, afetar nascentes e provocar impactos difíceis de reverter. A retirada ocorreu de forma controlada, com atenção às normas ambientais e à segurança da equipe.

A fiscalização faz parte de um trabalho contínuo voltado à proteção dos recursos naturais do município. Além da presença em campo, o serviço também depende da participação da população, que pode contribuir com denúncias ao identificar situações irregulares.

O contato com a Guarda Ambiental pode ser feito pelo telefone (22) 99101-7323. A orientação é que moradores informem qualquer atividade suspeita em áreas protegidas, fortalecendo a rede de cuidado coletivo e ajudando a preservar o patrimônio ambiental da cidade.