Agentes culturais terão espaço virtual para tirar dúvidas e entender como participar dos editais de fomento - Foto: Ilustração

Agentes culturais terão espaço virtual para tirar dúvidas e entender como participar dos editais de fomentoFoto: Ilustração

Publicado 05/05/2026 15:36

Macaé - A cena cultural de Macaé ganhou novo fôlego com a abertura de editais que somam mais de R$ 1,6 milhão em investimentos e prometem alcançar artistas de diferentes áreas. Para facilitar o acesso e ampliar a participação, uma live explicativa vai apresentar, de forma direta, todas as etapas do processo seletivo.

O encontro virtual será conduzido por uma empresa especializada contratada pela Secretaria de Cultura e terá foco em orientar produtores, coletivos e artistas independentes sobre como participar dos chamamentos públicos da Política Nacional Aldir Blanc. Durante a transmissão, o público poderá enviar perguntas e esclarecer dúvidas em tempo real ou de forma antecipada por e-mail.

Os editais contemplam duas frentes importantes. O primeiro prevê a seleção de 65 propostas culturais para patrocínio, com recursos distribuídos entre áreas como música, teatro, dança, literatura, audiovisual e artes visuais. Já o segundo edital vai selecionar cinco iniciativas para a formação da Rede Municipal de Pontos de Cultura, fortalecendo ações comunitárias e ampliando o acesso à cultura nas diferentes regiões da cidade.

A proposta busca democratizar o acesso aos recursos públicos e valorizar quem faz cultura no dia a dia. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, comprovar atuação cultural no município há pelo menos dois anos e realizar cadastro na plataforma digital indicada no edital.

De acordo com a secretária Waleska Freire, a iniciativa também funciona como um espaço de escuta e construção coletiva. A expectativa é que o diálogo com os agentes culturais fortaleça a rede local e incentive novos projetos.

Além da live, canais de atendimento por telefone, e-mail e WhatsApp foram disponibilizados para orientar os interessados. As inscrições seguem até o fim do prazo estabelecido no edital, e a recomendação é que os proponentes fiquem atentos aos critérios e documentação exigida para garantir a participação.