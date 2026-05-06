Evento é aberto a todos representantes da sociedade civil e será realizado no Paço MunicipalFoto: Douglas Smmithy
Planejamento do futuro entra em pauta: audiência da LDO abre espaço para participação popular em Macaé
Encontro no dia 14 vai apresentar diretrizes do orçamento de 2027, discutir prioridades e ouvir sugestões da sociedade
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Guarda Ambiental desmonta acampamento irregular e protege área verde em Macaé
Ação no Vale Encantado reforça fiscalização em Área de Preservação Permanente e convoca moradores a ajudar na proteção ambiental
Maio Amarelo ganha as ruas e leva alerta direto para quem vive o trânsito em Macaé
Campanha aposta em educação, presença nas ruas e diálogo com a população para reduzir acidentes e salvar vidas
Editais culturais movimentam Macaé com mais de R$ 1,6 milhão e live tira dúvidas de artistas
Encontro online vai orientar inscrições e ampliar acesso a recursos para projetos culturais no município
Farol Velho vira roteiro de história e encanta em edição especial do Walking Tour
Passeio guiado abre as portas da memória de Macaé com caminhada acessível e histórias que atravessam gerações
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