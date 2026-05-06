Evento é aberto a todos representantes da sociedade civil e será realizado no Paço Municipal - Foto: Douglas Smmithy

Evento é aberto a todos representantes da sociedade civil e será realizado no Paço MunicipalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/05/2026 11:14

Macaé - A definição de onde e como o dinheiro público será investido em 2027 começa a ganhar forma com a participação direta da população. A audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias em Macaé abre espaço para que moradores acompanhem, opinem e influenciem o planejamento financeiro do município.

O encontro acontece no dia 14 de maio, às 14h, no Paço Municipal, com acesso liberado a representantes da sociedade civil, entidades e cidadãos interessados. A proposta apresentada pelo Executivo estabelece as bases para a elaboração do orçamento do próximo ano e orienta decisões que impactam o cotidiano da cidade, como investimentos em saúde, educação, mobilidade e infraestrutura.

Mais do que uma exigência legal, a audiência pública funciona como um canal de diálogo. É nesse momento que a população pode apontar demandas, sugerir prioridades e cobrar ações mais alinhadas com a realidade dos bairros. A participação popular é considerada essencial para tornar o planejamento mais eficiente e próximo das necessidades reais.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias define metas, prioridades e regras que guiam a aplicação dos recursos públicos. O documento também estabelece critérios para despesas, prevê ajustes na política tributária e organiza o equilíbrio das contas municipais. Após essa etapa, o projeto segue para análise do Legislativo antes de ser transformado em lei.

O prazo para envio da proposta à Câmara Municipal vai até o fim de maio, conforme determina a legislação. Por isso, a audiência se torna um momento estratégico dentro do calendário fiscal, permitindo ajustes antes da tramitação oficial.

Outro ponto que pesa na elaboração da LDO é o cenário econômico do município. A dependência das receitas oriundas dos royalties do petróleo e o crescimento urbano acelerado exigem planejamento cuidadoso. Oscilações na arrecadação podem impactar diretamente obras, serviços e programas públicos, o que reforça a importância de decisões bem fundamentadas.

A transmissão ao vivo pela internet amplia o alcance do debate e permite que mais pessoas acompanhem a discussão, mesmo sem estar presencialmente no local. A medida busca fortalecer a transparência e incentivar o engajamento da sociedade.

A expectativa é de que o encontro contribua para um planejamento mais equilibrado, responsável e conectado com as demandas da população, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma mais eficiente e transparente.