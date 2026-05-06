Atendimento presencial busca corrigir informações e garantir justiça na cobrança do imposto - Foto: Douglas Smmithy

Atendimento presencial busca corrigir informações e garantir justiça na cobrança do impostoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/05/2026 11:13

Macaé - Contribuintes que identificaram inconsistências no cadastro do IPTU já têm a chance de corrigir os dados e evitar cobranças indevidas. O atendimento especial começou em Macaé com foco exclusivo na revisão da metragem dos imóveis.

A ação acontece até quinta-feira, das 8h às 17h, na Escola do Servidor, reunindo equipes preparadas para analisar cada caso com mais agilidade. O serviço atende moradores que perceberam diferenças entre o tamanho real do imóvel e o registrado no sistema municipal.

A iniciativa surge como resposta a dúvidas e questionamentos frequentes da população. Em muitos casos, as divergências estão ligadas a ampliações ou modificações feitas ao longo do tempo e que não foram atualizadas no cadastro oficial.

Atendimento presencial busca corrigir informações e garantir justiça na cobrança do imposto Foto: Divulgação A administração municipal esclarece que não houve aumento de imposto. O que ocorre é a atualização de dados, o que pode refletir valores mais próximos da realidade do imóvel. Ainda assim, o contribuinte tem direito à revisão antes de qualquer alteração definitiva.

Para solicitar a correção, é necessário apresentar documento de identificação e algum comprovante da metragem, como planta, croqui ou documento semelhante. Após o protocolo, o pedido passa por análise com prazo de até 30 dias.

Durante esse período, o valor do IPTU permanece o mesmo, sem cobrança retroativa. A medida busca garantir segurança ao contribuinte e evitar prejuízos enquanto a situação é avaliada.

Quem não puder comparecer presencialmente também pode solicitar o serviço pela internet, por meio da plataforma digital do município. A opção amplia o acesso e facilita o processo para quem prefere resolver a questão sem sair de casa.

Localizada na região central, a Escola do Servidor concentra o atendimento neste período e deve receber grande procura. A recomendação é chegar cedo e levar toda a documentação necessária para agilizar o processo.