Equipes de saúde vão atuar em áreas de grande circulação para ampliar a cobertura vacinal no município - Foto: Ilustração

Equipes de saúde vão atuar em áreas de grande circulação para ampliar a cobertura vacinal no municípioFoto: Ilustração

Publicado 06/05/2026 11:15

Macaé - A campanha de vacinação contra a gripe ganha reforço em Macaé com uma estratégia que sai dos postos tradicionais e chega a locais de grande movimento. A iniciativa busca aumentar a cobertura entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes, justamente com a aproximação do período de temperaturas mais baixas.

A aplicação das doses passa a acontecer a partir do dia 8 de maio em pontos estratégicos da cidade. A proposta é simples: facilitar o acesso e incentivar quem ainda não se imunizou a aproveitar a oportunidade durante a rotina do dia a dia.

Coordenadora do Programa de Imunização, Lorrainy Fagundes destaca que o momento exige atenção. Segundo ela, a chegada do inverno aumenta o risco de complicações causadas pela Influenza, principalmente entre o público prioritário definido pelo Ministério da Saúde.

A vacinação ocorre na primeira quinzena do mês em locais como o Shopping Plaza Macaé, a Clínica do Idoso, o Calçadão da Avenida Rui Barbosa e a tradicional feira do bairro Visconde de Araújo. A escolha dos pontos considera o fluxo de pessoas e a facilidade de acesso.

Para receber a dose, é necessário apresentar CPF e, se possível, o cartão de vacinação. A imunização segue direcionada exclusivamente aos grupos prioritários nesta etapa da campanha.

Confira o cronograma das ações:

Dia 8 de maio no Shopping Plaza Macaé, das 9h às 16h

Dia 12 de maio na Clínica do Idoso, das 9h às 12h

Dia 14 de maio no Calçadão, próximo à Sociedade Musical Nova Aurora, das 9h às 16h

Dia 19 de maio na Feira do Visconde, das 16h às 21h

A expectativa é de que a estratégia aumente a adesão e ajude a reduzir casos graves da doença no município, protegendo quem mais precisa.