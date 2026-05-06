Atividade prática simulou situações reais e destacou a importância da condução responsável no trânsito - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Atividade prática simulou situações reais e destacou a importância da condução responsável no trânsitoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 06/05/2026 11:15

Macaé - Motociclistas ganharam reforço importante na formação para enfrentar os riscos do trânsito com mais preparo e segurança. Um treinamento prático realizado em Macaé reuniu militares em um circuito educativo voltado à prevenção de acidentes, dentro da programação do Maio Amarelo.

A atividade aconteceu no Galpão Estrela, onde foi montada uma estrutura que simulou situações reais enfrentadas no dia a dia. Durante o percurso, os participantes tiveram acesso a técnicas de condução segura, controle da motocicleta e tomada de decisão em cenários de risco.

A iniciativa integrou uma série de ações educativas que buscam reduzir os índices de sinistros, principalmente entre motociclistas, considerados um dos grupos mais vulneráveis nas vias. O treinamento contou com orientação de profissionais especializados em educação para o trânsito e segurança viária.

Além da prática, os participantes já haviam recebido conteúdo teórico em etapa anterior, o que permitiu uma abordagem mais completa. A combinação entre teoria e prática fortaleceu o aprendizado e ampliou a percepção de risco entre os condutores.

Durante a atividade, o comandante do Forte Marechal Hermes, capitão Bruno Trentini, destacou a relevância da ação para a preservação de vidas. Já a técnica de enfermagem e motociclista Gisele Tavares ressaltou os desafios enfrentados no trânsito e a necessidade de atenção constante diante do comportamento de outros motoristas.

Responsável pela condução do treinamento, o coordenador de Educação para o Trânsito, Ralph Salvador, reforçou que a conscientização é peça-chave para a redução de acidentes. Segundo ele, investir em capacitação significa proteger vidas e promover um trânsito mais seguro para todos.

A mobilização faz parte do movimento Maio Amarelo, que neste ano reforça a importância do respeito e da responsabilidade nas ruas e estradas, chamando atenção para atitudes que podem evitar tragédias.