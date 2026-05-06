Atividade prática simulou situações reais e destacou a importância da condução responsável no trânsitoFoto: Moisés Bruno H. Santos
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