Integração entre forças de segurança e uso de tecnologia ajudam a reduzir criminalidade no municípioFoto: Douglas Smmithy
Violência despenca em Macaé e cidade registra queda de até 95% em crimes
Dados oficiais mostram redução histórica em homicídios, roubos e crimes de rua, com impacto direto na sensação de segurança
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Militares participam de circuito com técnicas de direção segura e ampliam conscientização para reduzir acidentes
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