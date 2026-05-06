Integração entre forças de segurança e uso de tecnologia ajudam a reduzir criminalidade no município - Foto: Douglas Smmithy

Integração entre forças de segurança e uso de tecnologia ajudam a reduzir criminalidade no municípioFoto: Douglas Smmithy

Publicado 06/05/2026 12:28 | Atualizado 06/05/2026 12:30

Macaé - Os números da segurança pública em Macaé mudaram de patamar e revelam uma transformação significativa no cenário da violência. Dados recentes apontam quedas expressivas em diversos tipos de crime, consolidando uma nova realidade para moradores.

O levantamento, baseado em informações do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mostra que os homicídios caíram de 147 registros, em 2018, para 23 casos em 2025. A redução de 84,4% evidencia uma mudança consistente no indicador mais sensível da segurança.

Os roubos também apresentaram retrações marcantes. O roubo de veículos, que chegou a 385 ocorrências em 2014, caiu para apenas 17 casos, uma diminuição de 95,6%. Já o roubo de rua recuou de 1.306 registros, em 2016, para 79 no último ano, representando queda de 94%.

Outro dado que chama atenção é o roubo de cargas, que foi zerado. Após atingir 60 casos em 2016, o município não registrou nenhuma ocorrência desse tipo em 2025. No total de roubos, a redução foi de 1.552 para 135 registros, queda superior a 91%.

Além dos números, períodos prolongados sem crimes graves reforçam o cenário. A cidade acumula 38 meses sem latrocínio e 16 meses sem feminicídio, índices que contribuem para a sensação de segurança da população.

A estratégia adotada envolve integração entre forças policiais, investimentos em tecnologia e ações coordenadas. O uso de câmeras com reconhecimento facial, leitura de placas e a modernização do centro de operações ampliaram a capacidade de resposta.

O reforço operacional também inclui aumento do policiamento nas ruas, programas de apoio às forças de segurança e novos equipamentos. A atuação conjunta entre diferentes órgãos tem sido apontada como um dos fatores determinantes para os resultados.

O avanço coloca Macaé em posição de destaque no estado, após já ter figurado entre as cidades mais violentas do país. Hoje, os indicadores apontam uma tendência de estabilidade e continuidade na redução da criminalidade.

Integração entre forças de segurança e uso de tecnologia ajudam a reduzir criminalidade no município Foto: Divulgação

