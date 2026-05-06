Novo secretário assume pasta considerada uma das mais estratégicas para o desenvolvimento da cidade - Foto: Reprodução

Novo secretário assume pasta considerada uma das mais estratégicas para o desenvolvimento da cidadeFoto: Reprodução

Publicado 06/05/2026 11:36

Macaé - A política econômica de Macaé entra em uma nova etapa com a definição de um nome para comandar uma das áreas mais estratégicas do governo. Silvinho Lopes foi escolhido para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a missão de dar continuidade ao ritmo de crescimento do município.

Empresário e com trajetória ligada ao setor produtivo, Silvinho carrega também o peso de um sobrenome conhecido na política local. Ele é filho do ex-prefeito Silvio Lopes e já participou de disputas eleitorais na cidade, o que amplia sua visibilidade no cenário público.

A secretaria que ele passa a comandar ocupa posição central na estrutura administrativa. O setor tem influência direta na geração de empregos, na atração de empresas e no fortalecimento da economia local, especialmente em um município que se consolidou como referência regional.

Nos últimos anos, Macaé ganhou destaque no Norte Fluminense ao liderar indicadores de emprego e ampliar oportunidades em diferentes áreas. Esse cenário elevou a responsabilidade da pasta, que precisa manter resultados positivos e responder às demandas de crescimento.

Conhecida como Cidade da Energia e do Petróleo, a cidade segue no radar de grandes investidores. Projetos ligados à cadeia produtiva do petróleo, além de iniciativas em outros segmentos, ampliam as expectativas de novos negócios e expansão econômica.

A chegada de Silvinho Lopes ocorre em um momento estratégico. O desafio será equilibrar continuidade e inovação, mantendo o ambiente favorável para empresas e criando condições para que o desenvolvimento avance de forma sustentável.

Novo secretário assume pasta considerada uma das mais estratégicas para o desenvolvimento da cidade Foto: Reprodução Rede Social

