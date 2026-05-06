Lideranças políticas e jurídicas intensificam articulação em Brasília para garantir manutenção dos royaltiesFoto: Divulgação
Royalties em jogo: prefeitos vão a Brasília e alertam para risco de colapso financeiro no Norte Fluminense
Mobilização reúne gestores e equipe jurídica contra mudança na partilha que pode provocar perdas bilionárias para municípios produtores
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