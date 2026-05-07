Nova estrutura da Praça Veríssimo de Mello resgata memória afetiva dos macaenses e prepara espaço para uma nova fase no Centro Histórico - Foto: Divulgação

Nova estrutura da Praça Veríssimo de Mello resgata memória afetiva dos macaenses e prepara espaço para uma nova fase no Centro HistóricoFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:18

Macaé - Passos apressados, encontros no fim da tarde, apresentações culturais, crianças correndo perto do coreto e gerações inteiras dividindo memórias no mesmo lugar. Poucos espaços carregam tanta identidade em Macaé quanto a Praça Veríssimo de Mello. Agora, um dos cartões-postais mais tradicionais da cidade se prepara para viver um novo capítulo.

A revitalização da praça entra na reta final e a entrega oficial está prevista para esta sexta-feira (9), às 9h. A obra reposiciona o espaço histórico como um grande ponto de convivência, cultura, lazer e valorização urbana no coração do município.

Mais do que uma reforma estética, a intervenção busca recuperar a essência de um local que acompanha a trajetória de Macaé há séculos. O projeto moderniza a infraestrutura, amplia áreas de convivência e reforça o papel da praça como símbolo afetivo da cidade.

O espaço recebeu uma nova configuração urbana, planejada para estimular feiras, eventos culturais, atividades ao ar livre e encontros familiares. A proposta também fortalece o turismo e devolve protagonismo ao Centro Histórico.

Entre as mudanças mais visíveis está a implantação da cobertura metálica no espaço multiuso, estrutura que amplia o conforto para atividades culturais e programações públicas. O parque infantil também foi totalmente reestruturado, com instalação de piso em concreto armado e novo playground voltado à segurança das crianças.

A modernização alcançou ainda a drenagem da praça. Mais de 339 metros de tubulação de concreto e dezenas de dispositivos de captação de águas pluviais foram instalados para melhorar o escoamento e reduzir impactos em períodos chuvosos.

A pavimentação passou por uma transformação completa. Mais de oito mil metros quadrados de piso intertravado foram retirados e reassentados. O lago recebeu impermeabilização e o sistema de iluminação ganhou tecnologia em LED, postes metálicos e refletores de alta potência, aumentando a segurança e destacando a beleza do espaço durante a noite.

Os banheiros públicos também foram reformulados com nova cobertura, troca de revestimentos, portas, pintura e reestruturação interna. Outro ponto de destaque foi a recuperação total do coreto, um dos patrimônios mais conhecidos da cidade, que recebeu reforço estrutural e restauração completa.

O projeto também apostou na valorização ambiental e na permanência das pessoas no espaço. Bancos, mesas de concreto, bicicletários e novas lixeiras foram instalados. O paisagismo ganhou recomposição de áreas verdes, plantio de arbustos e renovação da grama, criando um ambiente mais acolhedor e agradável.

A Praça Veríssimo de Mello carrega parte importante da memória urbana de Macaé. Originada a partir de uma doação ainda no século XIX, a área acompanhou o crescimento da antiga Vila de São João de Macaé e atravessou diferentes períodos históricos até se consolidar como espaço democrático e popular.

Monumentos históricos presentes na praça, como o obelisco, o coreto e o chafariz, ajudam a contar a evolução social e cultural do município. Mais do que estruturas urbanas, eles representam lembranças afetivas e reforçam o sentimento de pertencimento dos moradores.

A expectativa agora é de que o espaço volte a pulsar intensamente com atividades culturais, encontros familiares e manifestações artísticas, conectando passado e futuro em um dos cenários mais emblemáticos da cidade.