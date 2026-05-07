Unidade móvel da saúde feminina realiza atendimentos gratuitos no Plaza Shopping Macaé nesta sexta-feira - Foto: Divulgação

Unidade móvel da saúde feminina realiza atendimentos gratuitos no Plaza Shopping Macaé nesta sexta-feiraFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 10:18

Macaé - Rotina corrida, pouco tempo para cuidar da própria saúde e dificuldade para conseguir atendimento durante o expediente. Pensando justamente em quem vive esse desafio diário, o programa “Saúde Até Você” desembarca no Plaza Shopping Macaé nesta sexta-feira (8), com uma proposta simples: aproximar o cuidado médico da população.

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde ficará estacionada no local das 9h às 16h, oferecendo consultas com clínico geral, atendimentos de enfermagem e coleta do exame preventivo do colo do útero, o conhecido Papanicolau.

A iniciativa tem foco especial nas funcionárias do shopping, trabalhadoras do comércio e moradoras da região, ampliando o acesso aos serviços básicos de saúde feminina em um ambiente de grande circulação.

O atendimento será realizado por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio, respeitando o limite diário de atendimentos por profissional.

Além da praticidade, a ação busca incentivar o diagnóstico precoce e reforçar a importância dos exames preventivos, fundamentais para identificar alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas.

Para realizar o exame preventivo, é necessário que a paciente esteja há pelo menos dois dias sem uso de pomadas vaginais, não tenha mantido relação sexual nesse período e também não esteja menstruada. É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e Cartão do SUS.

A proposta do programa é justamente romper barreiras que ainda afastam muitas mulheres do acompanhamento médico regular. Com o ônibus adaptado e preparado para os atendimentos, o serviço ganha mobilidade e alcança diferentes regiões do município ao longo do mês.

Depois da passagem pelo Plaza Shopping, a unidade seguirá percorrendo localidades urbanas e rurais de Macaé, levando assistência médica para comunidades mais afastadas e áreas de maior demanda.

Confira o cronograma das próximas ações do programa:

8 de maio – Plaza Shopping Macaé

11 a 13 de maio – Córrego do Ouro

14 e 15 de maio – Assentamento Osvaldo de Oliveira

18 a 20 de maio – Parque Aeroporto e El Dourado

21 e 22 de maio – Campo d’Oeste

25 a 28 de maio – Ajuda