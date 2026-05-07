Drogas e motocicletas foram apreendidas durante ação da Polícia Civil no Lagomar, em Macaé - Foto: Reprodução de Vídeo

Drogas e motocicletas foram apreendidas durante ação da Polícia Civil no Lagomar, em MacaéFoto: Reprodução de Vídeo

Publicado 07/05/2026 12:32

Macaé - Agentes da Polícia Civil interromperam mais uma ação do tráfico de drogas no Lagomar, em Macaé, durante uma operação realizada na tarde de quarta-feira (6). A investida terminou com um homem preso em flagrante e dois adolescentes apreendidos após tentativa de fuga pelas ruas da comunidade.

A ocorrência foi registrada na Rua W24, área que constantemente recebe denúncias relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes. Segundo a 123ª Delegacia de Polícia, equipes realizavam diligências no bairro quando identificaram indivíduos em atitude suspeita, supostamente envolvidos na venda de drogas.

Com a chegada dos policiais, os suspeitos tentaram escapar, mas três deles foram alcançados e abordados pelos agentes. Durante as buscas, os policiais apreenderam 251 pinos de cocaína, 66 pedras de crack e 44 porções de maconha prontas para comercialização.

Além dos entorpecentes, duas motocicletas também foram encontradas no local. Uma Honda Twister vermelha chamou a atenção dos investigadores por estar sem placa e apresentar sinais aparentes de adulteração no chassi.

O homem identificado pelas iniciais V.G.V.A. foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já os adolescentes responderão por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

A operação foi coordenada pelos delegados Pedro Emílio e Victor Azevedo, titulares da 123ª DP de Macaé, unidade que vem intensificando ações contra o tráfico em diferentes regiões do município.

Moradores da localidade acompanham de perto o aumento das ações policiais na tentativa de reduzir a circulação de drogas e devolver sensação de segurança à comunidade. Em bairros populosos como o Lagomar, operações desse tipo costumam impactar diretamente a rotina das famílias que convivem diariamente com o avanço da criminalidade.

A Polícia Civil reforçou que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP de Macaé, através do número (22) 98831-8043. O sigilo das informações é mantido.