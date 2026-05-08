Jovens atletas, equipes tradicionais e lutadores de alto nível transformam o fim de semana em uma grande celebração do esporte em MacaéFoto: Douglas Smmithy
Esporte toma conta de Macaé com finais do Macaé Cup, futsal estadual e campeonato de jiu-jitsu
Ginásio Poliesportivo será palco de decisões emocionantes, talentos da base e grandes duelos que prometem movimentar atletas, famílias e apaixonados pelo esporte neste fim de semana
Crianças voltam a sorrir com avanço das cirurgias pediátricas em Macaé
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Artes marciais ganham força no debate sobre disciplina e inclusão nas escolas de Macaé
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