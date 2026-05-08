Jovens atletas, equipes tradicionais e lutadores de alto nível transformam o fim de semana em uma grande celebração do esporte em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Jovens atletas, equipes tradicionais e lutadores de alto nível transformam o fim de semana em uma grande celebração do esporte em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/05/2026 11:29

Macaé - Macaé vai respirar esporte neste fim de semana. Entre gols, medalhas, torcida nas arquibancadas e muita emoção dentro das quadras, o município se prepara para receber uma maratona esportiva que promete reunir atletas de diferentes idades, famílias inteiras e amantes do futsal e do jiu-jitsu no Ginásio Poliesportivo.

A programação começa neste sábado (9) com as aguardadas finais do Macaé Cup de Futsal, competição que se consolidou como uma das mais importantes da região na formação de novos talentos. O torneio reúne mais do que resultados dentro de quadra. Para muitos jovens, a competição representa oportunidade, disciplina, convivência e sonhos sendo construídos a cada partida.

Nesta edição, o campeonato contou com 35 clubes inscritos e mais de 1.600 atletas das categorias Sub-08 ao Sub-16, além de cerca de 120 integrantes de comissões técnicas. Equipes de cidades como Macaé, Rio das Ostras, Quissamã, Carapebus, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio participaram da disputa, fortalecendo o intercâmbio esportivo regional.

As finais começam às 7h30 e seguem durante todo o dia com nove decisões. A expectativa é de ginásio lotado, clima de festa e partidas equilibradas. Pais, treinadores e amigos acompanham de perto jovens que enxergam no esporte uma chance de crescimento pessoal e futuro.

Ainda no sábado, às 16h, o Macaé Futebol Clube entra em quadra pelo Campeonato Estadual de Futsal Masculino Adulto para enfrentar a Liga Barramansense. A equipe macaense busca recuperação na competição estadual e aposta no apoio da torcida para conquistar um resultado importante dentro de casa.

O fim de semana esportivo continua no domingo (10), quando o Ginásio Poliesportivo recebe a 10ª edição do WEC BJJ Championship. O evento de jiu-jitsu promete reunir atletas de diversas regiões do estado em disputas de alto nível técnico. Entre os confrontos confirmados está a super luta entre André Ygor, da equipe Nova União Búzios, e Mychael Ramos, da Forged Jiu-Jitsu Macaé.

Além das competições, a programação reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão, incentivo à juventude e fortalecimento social. Em Macaé, o fim de semana será marcado não apenas por vitórias e troféus, mas também por histórias de superação, dedicação e paixão pelo esporte.