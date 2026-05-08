Candidatos convocados para a FeMASS precisam seguir calendário de pré-matrícula e confirmação presencial no campus da Cidade Universitária - Foto: Douglas Smmithy

Candidatos convocados para a FeMASS precisam seguir calendário de pré-matrícula e confirmação presencial no campus da Cidade UniversitáriaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/05/2026 11:29

Macaé - O sonho do ensino superior gratuito já tem data marcada para começar a ganhar forma em Macaé. Os candidatos convocados para o segundo semestre de 2026 da Faculdade Municipal Professor Miguel Ângelo da Silva Santos, a FeMASS, precisam ficar atentos ao calendário de matrícula para não perder a oportunidade de ingressar em uma das instituições públicas mais disputadas da região.

O processo começa entre os dias 17 e 19 de junho, período em que a pré-matrícula deverá ser feita exclusivamente pela internet, através do sistema acadêmico da instituição. Nesta etapa, os estudantes terão que reunir toda a documentação exigida em um único arquivo no formato PDF.

Após o envio on-line, os convocados ainda precisarão comparecer presencialmente à Secretaria Acadêmica da FeMASS para validar os documentos originais e confirmar oficialmente a matrícula. O atendimento acontecerá das 15h às 18h, no bloco A da Cidade Universitária, localizada na Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, na Granja dos Cavaleiros.

O cronograma presencial foi dividido por cursos para organizar o fluxo de atendimento. No dia 29 de junho será a vez dos aprovados em Administração. Em 30 de junho, os convocados de Pedagogia deverão realizar a confirmação. Já em 1º de julho será o atendimento para Engenharia de Produção. Sistemas de Informação terá matrícula presencial em 2 de julho, enquanto Letras encerra o calendário no dia 3.

A orientação é para que os candidatos leiam atentamente o edital e acompanhem todas as informações divulgadas pela instituição. O descumprimento de qualquer uma das etapas pode resultar na perda da vaga.

Reconhecida por oferecer ensino superior gratuito e de qualidade, a FeMASS se consolidou nos últimos anos como uma importante porta de entrada para estudantes que buscam formação acadêmica e crescimento profissional sem sair de Macaé.

Mais informações também podem ser acompanhadas pelo perfil oficial da instituição: FeMASS Oficial