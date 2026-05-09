Moradores prestigiaram a entrega da nova Praça do Servidor, no bairro Miramar - Foto: Rui Porto Filho

Moradores prestigiaram a entrega da nova Praça do Servidor, no bairro MiramarFoto: Rui Porto Filho

Publicado 09/05/2026 17:57

Macaé - Moradores do Miramar passaram a contar, a partir desta sexta-feira, 8 de maio, com um novo espaço dedicado ao esporte, lazer e convivência comunitária. A inauguração da Praça Orlando Silva Proença, conhecida como Praça do Servidor, e da quadra Diego de Oliveira Caetano transformou uma antiga área do bairro em um moderno complexo voltado para famílias, crianças, jovens e idosos.

A movimentação tomou conta do local no fim da tarde, reunindo moradores, lideranças comunitárias e familiares dos homenageados em uma cerimônia marcada por emoção e sentimento de pertencimento. O novo espaço foi pensado para ampliar as opções de lazer da comunidade e oferecer mais qualidade de vida aos moradores da região.

Moradores prestigiaram a entrega da nova Praça do Servidor, no bairro Miramar Foto: Rui Porto Filho O complexo ocupa uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados e passa a funcionar como um centro de convivência para o bairro. Entre os destaques estão a quadra poliesportiva coberta, academia ao ar livre, espaço para calistenia, playground moderno com piso emborrachado para segurança das crianças e área destinada ao centro comunitário.

Além da estrutura esportiva, o projeto recebeu atenção especial no paisagismo e urbanização. Jardins, árvores, áreas de sombra, bancos, mesas para jogos, bicicletários e lixeiras de coleta seletiva ajudaram a transformar o ambiente em um espaço mais acolhedor e agradável para o dia a dia da população.

A pavimentação também chamou atenção dos moradores, com a utilização de blocos intertravados coloridos, concreto e detalhes em pedra portuguesa nas calçadas, valorizando o visual da praça.

A nova área de lazer rapidamente conquistou aprovação de quem vive no bairro. Muitos moradores destacaram a importância do espaço para aproximar famílias, incentivar atividades esportivas e oferecer um ambiente seguro para crianças e adolescentes.

A entrega do complexo representa um antigo desejo da comunidade do Miramar, que há anos aguardava um espaço estruturado para encontros, recreação e prática esportiva. Agora revitalizada, a Praça do Servidor passa a integrar a rotina do bairro como um novo ponto de convivência e integração social em Macaé.

Moradores prestigiaram a entrega da nova Praça do Servidor, no bairro Miramar Foto: Rui Porto Filho

