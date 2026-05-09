Moradores prestigiaram a entrega da nova Praça do Servidor, no bairro MiramarFoto: Rui Porto Filho
Miramar ganha novo complexo de lazer com praça revitalizada e quadra esportiva
Espaço entregue à população reúne esporte, convivência e áreas de lazer para crianças, jovens e famílias em Macaé
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Crianças voltam a sorrir com avanço das cirurgias pediátricas em Macaé
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Restaurantes, cafeterias e hotéis de Macaé recebem selo que reconhece qualidade e segurança alimentar
Vigilância Sanitária vai certificar 34 estabelecimentos que se destacaram pelas boas práticas no preparo e armazenamento de alimentos
Esporte toma conta de Macaé com finais do Macaé Cup, futsal estadual e campeonato de jiu-jitsu
Ginásio Poliesportivo será palco de decisões emocionantes, talentos da base e grandes duelos que prometem movimentar atletas, famílias e apaixonados pelo esporte neste fim de semana
FeMASS abre cronograma de matrículas e mobiliza candidatos para o segundo semestre em Macaé
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Ação em Macaé retirou drogas das ruas e encontrou motocicleta com sinais de adulteração durante abordagem no bairro
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