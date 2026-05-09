Consumidores devem conferir a numeração dos lotes antes de utilizar produtos das marcas atingidas pela medida - Foto: Ilustração

Consumidores devem conferir a numeração dos lotes antes de utilizar produtos das marcas atingidas pela medidaFoto: Ilustração

Publicado 09/05/2026 18:06 | Atualizado 09/05/2026 18:07

Macaé - Consumidores de Macaé receberam um alerta importante após a suspensão da comercialização e do uso de diversos produtos das marcas Ypê e Atol, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A orientação é para que a população verifique imediatamente os itens armazenados em casa e interrompa o uso dos produtos incluídos na decisão.

O comunicado foi reforçado pelo Procon de Macaé, que destacou a necessidade de atenção aos lotes atingidos pela medida. Segundo a determinação da Anvisa, o recolhimento envolve produtos fabricados pela empresa Química Amparo Ltda. com numeração final de lote igual a 1.

A medida alcança detergentes, lava-louças, desinfetantes e lava-roupas líquidos das linhas Ypê, Tixan Ypê e Atol. Entre os produtos citados estão versões de lava-louças concentrados, detergentes com enzimas ativas, desinfetantes perfumados e lava-roupas líquidos de diferentes fragrâncias.

O órgão de defesa do consumidor alerta que a permanência desses produtos nas prateleiras ou em exposição comercial pode configurar prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A recomendação para os consumidores é simples, mas importante: conferir atentamente as embalagens, identificar marca, fabricante e número do lote antes da utilização. Caso o produto esteja incluído na determinação da Anvisa, a orientação é procurar imediatamente os canais oficiais da empresa responsável para solicitar troca, recolhimento ou reembolso.

Em situações de negativa de atendimento ou falta de solução, os consumidores podem formalizar reclamação junto ao Procon de Macaé, apresentando nota fiscal ou outros documentos relacionados à compra.

O atendimento do Procon funciona na Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 466, no Centro de Macaé, com suporte presencial, telefônico e por e-mail para esclarecimentos e registro de denúncias.