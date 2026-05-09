Participantes conheceram detalhes históricos do Farol Velho durante passeio cultural em Macaé - Foto: Divulgação

Participantes conheceram detalhes históricos do Farol Velho durante passeio cultural em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/05/2026 18:07

Macaé - Moradores e visitantes trocaram a correria da rotina por uma verdadeira viagem no tempo na tarde de sexta-feira, 8 de maio, durante mais uma edição especial do Walking Tour Macaé. O passeio guiado pelo Farol Velho, conhecido carinhosamente como “Farolito”, transformou um dos cartões históricos da cidade em cenário de descobertas, memórias e conexão com a identidade macaense.

Entre histórias sobre navios, trilhos ferroviários e antigas rotas comerciais, o percurso despertou curiosidade até mesmo em quem vive há décadas no município. Muitos participantes revelaram nunca ter visitado o espaço, apesar da importância histórica do local para o desenvolvimento da cidade.

O roteiro apresentou detalhes sobre a época em que Macaé dependia do transporte marítimo e ferroviário para movimentar mercadorias, passageiros e impulsionar a economia regional. Nesse contexto, o Farol Velho exercia papel fundamental ao orientar embarcações que chegavam ao litoral macaense.

Além das informações históricas, o passeio chamou atenção pelo clima leve e acolhedor. A caminhada reuniu famílias, amigos e amantes da cultura local em um ambiente cercado pela paisagem natural e pela arquitetura histórica da região.

A experiência também aproximou novos moradores da cultura macaense. Pessoas que chegaram recentemente à cidade aproveitaram o passeio para conhecer melhor a história do município e fortalecer o sentimento de pertencimento.

Outro ponto importante da atividade foi a observação de questões ligadas à acessibilidade. A visita contou com acompanhamento técnico para avaliação das condições de acesso ao espaço, reforçando a proposta de tornar os roteiros culturais cada vez mais inclusivos.

O Walking Tour Macaé vem se consolidando como uma iniciativa voltada à valorização da memória local, incentivando o turismo cultural e aproximando a população de patrimônios históricos muitas vezes desconhecidos pelos próprios moradores.