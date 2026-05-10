Projeto reúne servidores ativos e aposentados em encontros voltados ao acolhimento, convivência e qualidade de vida - Foto: Divulgação

Projeto reúne servidores ativos e aposentados em encontros voltados ao acolhimento, convivência e qualidade de vidaFoto: Divulgação

Publicado 10/05/2026 19:04

Macaé - Experiência de vida, histórias acumuladas ao longo de décadas de trabalho e a necessidade de continuar pertencendo aos espaços de convivência ganharam atenção especial em Macaé com a abertura das inscrições para o Grupo Conviver, iniciativa voltada a servidores municipais com 60 anos ou mais.

O projeto foi criado para atender servidores ativos, aposentados e integrantes da Guarda Sênior, oferecendo encontros periódicos focados em acolhimento, saúde emocional, estímulo cognitivo e integração social. A proposta vai além de atividades recreativas e busca criar um ambiente onde os participantes possam compartilhar vivências, fortalecer vínculos e enfrentar de forma mais leve as mudanças que acompanham o avanço da idade e o período de aposentadoria.

Os encontros acontecerão quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, na Casa do Servidor, espaço que passou a concentrar ações de valorização e acompanhamento dos profissionais que ajudaram a construir a história do município.

A iniciativa integra o programa “Novos Ciclos: Cuidar, Servir e Valorizar Quem Construiu o Município”, desenvolvido para ampliar políticas públicas voltadas ao bem-estar dos servidores municipais em diferentes fases da vida.

O Grupo Conviver contará com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de assistência social, psicologia e nutrição. A ideia é oferecer suporte completo aos participantes, incentivando hábitos saudáveis, autonomia e qualidade de vida.

Além das conversas e atividades coletivas, os encontros também devem estimular memória, raciocínio e interação social, fatores considerados fundamentais para o envelhecimento saudável e ativo.

As inscrições estão sendo realizadas na Casa do Servidor, localizada na Rua Dr. Francisco Portela, nº 702, no Centro de Macaé. As vagas são limitadas.

A proposta reforça um olhar mais humano sobre o envelhecimento e sobre a aposentadoria, entendida não apenas como encerramento da vida profissional, mas como início de uma nova etapa que exige atenção emocional, acolhimento e rede de apoio.

Em uma rotina muitas vezes marcada pela solidão e pela mudança brusca de hábitos após anos dedicados ao serviço público, iniciativas como essa surgem como oportunidade de resgatar autoestima, pertencimento e convivência social.