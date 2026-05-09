Espaço histórico de Macaé ganhou nova iluminação, paisagismo, área infantil e estrutura voltada ao lazer e convivência - Foto: Reprodução

Espaço histórico de Macaé ganhou nova iluminação, paisagismo, área infantil e estrutura voltada ao lazer e convivênciaFoto: Reprodução

Publicado 09/05/2026 18:16

Macaé - Famílias caminhando, crianças ocupando os brinquedos e moradores redescobrindo um dos cartões-postais mais tradicionais da cidade marcaram a entrega da revitalização da Praça Veríssimo de Melo, no Centro de Macaé, neste sábado. O espaço histórico, que atravessou gerações acompanhando o crescimento do município, reapareceu de cara nova após uma ampla reforma urbana.

Considerada uma das praças mais antigas e simbólicas da cidade, a Veríssimo de Melo voltou a reunir moradores em um ambiente renovado, com novo paisagismo, iluminação reforçada, áreas de convivência e estrutura voltada ao lazer, esporte e fortalecimento do comércio popular.

A revitalização transformou completamente o espaço, preservando características históricas que fazem parte da memória afetiva dos macaenses. O tradicional lago foi recuperado, áreas verdes receberam tratamento especial e árvores históricas foram preservadas para manter a identidade cultural da praça.

O novo projeto também trouxe melhorias voltadas à segurança e acessibilidade. O parquinho infantil ganhou brinquedos novos e piso emborrachado para reduzir impactos e garantir mais proteção às crianças. Bicicletários, cabine de apoio à segurança e novos espaços de permanência passaram a integrar a estrutura da praça.

Outro destaque foi a reorganização do espaço destinado ao comércio popular. A tradicional feirinha ganhou área coberta e estrutura adequada para receber produtores e comerciantes locais durante a semana, fortalecendo a economia e movimentando o Centro da cidade.

Durante a cerimônia de entrega, autoridades municipais, vereadores e moradores acompanharam a inauguração do novo espaço, que passou a ser visto como símbolo da renovação urbana no município.

Além da importância turística e social, a Praça Veríssimo de Melo carrega parte significativa da história de Macaé. O local surgiu ainda no século XIX e ficou inicialmente conhecido como Largo da Alegria. Décadas depois, passou a receber o nome do promotor público Inácio Veríssimo de Mello, personalidade histórica homenageada pela população.

No centro da praça permanece o tradicional Obelisco do Centenário de Macaé, um dos marcos históricos mais conhecidos do município. O monumento segue como referência cultural e ponto de encontro para moradores e visitantes.

Moradores que acompanharam a transformação do espaço destacaram a sensação de pertencimento e o resgate de um local que faz parte da rotina da cidade há décadas. Para muitas famílias, a revitalização representa mais do que uma obra urbana. É a devolução de um espaço de convivência, memória e lazer em pleno coração de Macaé.