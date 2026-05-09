Espaço histórico de Macaé ganhou nova iluminação, paisagismo, área infantil e estrutura voltada ao lazer e convivênciaFoto: Reprodução
Praça centenária renasce no coração de Macaé com novo visual e espaços de convivência
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