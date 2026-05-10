Publicado 10/05/2026 18:55

Macaé - Mulheres de diferentes gerações ocuparam o Centro Cultural da Câmara de Macaé nesta semana para um encontro marcado por escuta, memória e construção coletiva. A abertura do curso “Tecendo Redes e Construindo o Futuro: Direito das Mulheres em Macaé” transformou o espaço em um ambiente de diálogo sobre desafios históricos, conquistas femininas e caminhos para uma sociedade mais justa e igualitária.

A iniciativa reúne representantes da sociedade civil, estudantes, pesquisadoras, lideranças e moradoras interessadas em aprofundar debates sobre direitos das mulheres e participação social. O projeto é realizado em parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Comissão OAB Mulher da 15ª Subseção.

A programação propôs uma verdadeira viagem entre passado e presente, resgatando histórias de mulheres que ajudaram a construir a identidade macaense e levantando reflexões sobre temas como representatividade, equidade, segurança e valorização feminina. Um dos momentos que mais emocionaram o público foi a exibição do documentário sobre a trajetória da ex-vereadora Marilena Garcia, figura histórica ligada à defesa dos direitos das mulheres no município.

O curso também abriu espaço para relatos pessoais, troca de experiências e discussões sobre os obstáculos ainda enfrentados pelas mulheres em diferentes áreas da sociedade. A proposta central é fortalecer redes de apoio e incentivar a construção coletiva de soluções para questões sociais que impactam diretamente a vida feminina.

Os organizadores confirmaram novos encontros nos dias 15, 22 e 29 de maio. As vagas disponíveis para esta edição já foram preenchidas, mas outras atividades gratuitas devem ser realizadas ao longo do ano. A programação prevê ainda debates com lideranças sindicais, educadoras, ativistas culturais e representantes de movimentos sociais.

A movimentação em torno do projeto reforça a busca crescente por espaços de escuta, formação e fortalecimento da participação feminina em Macaé. Mais do que um curso, o encontro se transformou em um ambiente de acolhimento e reflexão sobre direitos, cidadania e transformação social.