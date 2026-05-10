Voluntários do Projeto Pão da Vida levaram música, presentes e acolhimento para mães e idosos em Macaé no Dia das MãesFoto: Divulgação
Corrente de carinho emociona mães no Hospital Público de Macaé no Dia das Mães
Voluntários levaram música, presentes e acolhimento para pacientes da maternidade e idosos atendidos no Hotel de Deus em uma tarde marcada por fé, solidariedade e emoção
Servidores acima dos 60 anos ganham espaço de acolhimento e convivência em Macaé
Grupo Conviver abre inscrições com proposta voltada ao bem-estar, saúde mental e fortalecimento dos vínculos sociais
Cultura e sabor tomam conta da Imbetiba com arte urbana ao vivo em Macaé
Grafiteiros transformam o anfiteatro da Praia da Imbetiba em uma galeria a céu aberto e antecipam o clima do festival gastronômico que movimentará os Cavaleiros no fim do mês
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Vozes femininas e histórias de luta ganham espaço em curso sobre direitos das mulheres em Macaé
Projeto reúne memória, debates e troca de experiências para fortalecer a participação feminina e ampliar reflexões sobre igualdade, respeito e oportunidades
Praça centenária renasce no coração de Macaé com novo visual e espaços de convivência
Revitalização da Praça Veríssimo de Melo resgata memória histórica, fortalece o comércio local e devolve área de lazer à população
Farol Velho vira sala de história a céu aberto e encanta moradores em Macaé
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