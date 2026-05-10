Voluntários do Projeto Pão da Vida levaram música, presentes e acolhimento para mães e idosos em Macaé no Dia das Mães - Foto: Divulgação

Voluntários do Projeto Pão da Vida levaram música, presentes e acolhimento para mães e idosos em Macaé no Dia das MãesFoto: Divulgação

Publicado 10/05/2026 19:04

Macaé - A emoção tomou conta dos corredores do Hospital Público de Macaé neste domingo (10), quando mães que acabavam de dar à luz foram surpreendidas com homenagens, música ao vivo e gestos de carinho em pleno Dia das Mães. A ação solidária, promovida por voluntários do Projeto Pão da Vida, transformou a rotina hospitalar em um momento de acolhimento, esperança e afeto para dezenas de famílias.

Logo na recepção da maternidade, músicos de diferentes igrejas da cidade abriram a programação com louvores e canções especiais, criando um clima de sensibilidade e conforto para mães, acompanhantes e profissionais de plantão. A iniciativa também alcançou idosos atendidos no Hotel de Deus, que participaram de um lanche especial e receberam kits preparados pelos voluntários.

Além das homenagens, todas as mães internadas na maternidade receberam lembranças. As três primeiras crianças nascidas no domingo ganharam enxovais completos, além de vouchers para brindes como tratamentos de beleza, joias, óculos e atendimento odontológico.

O gesto emocionou mulheres que viviam um dos momentos mais marcantes da vida. Mãe da pequena Esther, uma das pacientes contou que ficou surpresa com a recepção calorosa e destacou a importância do carinho recebido em um dia tão especial. Outra mãe, que deu à luz sua primeira filha justamente no Dia das Mães, afirmou que o apoio e os presentes chegaram em um momento importante para a família.

Entre lágrimas, abraços e sorrisos, mães relataram gratidão pela iniciativa, principalmente pelo acolhimento oferecido em um ambiente normalmente associado à tensão e ansiedade. O projeto também prestou homenagem aos profissionais de saúde que trabalhavam no plantão, oferecendo um lanche com bolo, salgados e sorvete.

Com duas décadas de atuação, o Projeto Pão da Vida mantém ações solidárias em datas especiais como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Dia do Enfermeiro. O trabalho reúne voluntários que atuam em hospitais e instituições sociais levando assistência emocional, espiritual e apoio material para pessoas em situação de vulnerabilidade.

A mobilização deste domingo deixou marcas positivas em quem viveu a experiência. Entre recém-nascidos, mães emocionadas e idosos acolhidos, o Dia das Mães em Macaé foi celebrado com humanidade, união e demonstrações simples de cuidado que fizeram diferença na vida de muita gente.